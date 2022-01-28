Помер боксер Володимир Вірчис. Його знайшли повішеним
Поліція Києва повідомила про смерть відомого українського боксера Володимира Вірчиса - чоловіка знайшли повішеним. Йому було 48 років.
За фактом смерті почали кримінальне провадження. Тіло направили на судово-медичну експертизу, аби встановити точну причину смерті.
Як розповідає поліція, про повішеного чоловіка поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної (Дніпровський район столиці) повідомив перехожий в ніч на п'ятницю.
На виклик прибула слідчо-оперативна група та "швидка".
"Правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували смерть", - ідеться у повідомленні.
А зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся.
"Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", - розповідають в поліції.
Слідчі почали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, з позначкою "самогубство".
Чим відомий Володимир Вірчис
Розквіт боксерської кар'єри Вірчиса припав на початок нульових років двохтисячних.
Він виступав у важкій ваговій категорії.
Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 - 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 - 2006).
Як повідомляє Українська боксерська федерація, на професійному ринзі він провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом).
2008 року він програв кубинцю Хуану Карлосу Гомесу за рішенням суддів, втративши можливість провести бій з чемпіоном WBC Віталієм Кличком.