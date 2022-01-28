Депутата Ради викрили на хабарі у пів мільйона гривень - НАБУ

50 хвилин(и) тому

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Операцію провели спільно НАБУ, САП та ОГП

Правоохоронці викрили чинного депутата Верховної Ради на одержанні хабаря у пів мільйона гривень, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець отримав хабар за допомогу в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Імені цього депутата НАБУ не називає.

Однак низка ЗМІ, зокрема УНІАН та "Українська правда", з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах написали, що ідеться про депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

ВВС поки що не змогла підтвердити чи спростувати цю інформацію в НАБУ.

"На жаль, прізвищ не називаємо", - відповіли ВВС в Управлінні зовнішніх комунікацій.

Автор фото, НАБУ