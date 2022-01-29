Мінні Маус змінить сукню на штани. Новий імідж сподобався не всім фанатам Діснея

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Disney Підпис до фото, Британський дизайнер Стелла Маккартні переодягнула Мінні Маус

Найпопулярніша у світі мишка, подруга Міккі Мауса Мінні Маус, змінює своє вбрання. Однак воно сподобалося не всім фанатам Волта Діснея.

Замість традиційної червоної сукні в горошок Мінні вбереться в елегантний синій костюм зі штанами. Від старого іміджу в мишки залишиться лише бант.

Новий образ розробила британська дизайнерка Стелла Маккартні на честь 30-ліття паризького Діснейленда.

Мінні вперше з'явиться у новому вбранні в паризькому розважальному парку Діснея у березні 2022 року, якраз напередодні "Місяця історії жінок", який відзначають у США та в Європі.

"Цей новий погляд на фірмовий "горошок" робить Мінні Маус символом прогресу для нового покоління", - вважає Стелла Маккартні.

В останні роки студія Волта Діснея пішла на низку кроків, щоб її персонажі на екрані виглядали більш різноманітними. У нових роботах студії присутні нові локації та нові актори різного походження.

Наприклад, у новій екранізації "Білосніжки" на головну роль студія обрала латиноамериканську актрису Рейчел Зеглер.

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Попри те, що зміна вбрання мишки - тимчасова, фанати Діснея відреагували на нове вбрання Мінні Маус неоднозначно. Комусь припав до вподоби модний ребрендинг, іншим відхід від класичних кольорів та сукні не сподобався.

"З точки зору людини, яка любить стиль, любить дизайн персонажів у тому, що стосується одягу, і є великою прихильницею Діснея... Цей штанний костюм жахливий. Я нічого не маю проти того, щоб Мінні носила штани, оскільки вона носила їх раніше, коли була капітаном на круїзних лайнерах Діснея. Але не ці", - написала користувачка Maggie R у своєму твіттері.

"Люди зляться, тому що Мінні Маус носить штани. Це справді те, через що сьогодні варто переживати? Ви ж в курсі, що дівчата можуть носити штани і не бути андрогінними, правильно? І навіть якщо вона андрогінна... це ж вигадана миша. Переживайте через щось серйозніше", - вважає інша користувачка Kae.

Автор фото, Getty Images

У інтерв'ю Fox News консервативна американська оглядачка Кендіс Оуенс розкритикувала зміну іміджу знаменитої мишки, звинувативши авторів у спробі зробити Мінні Маус більш маскулінною та "зруйнувати полотно нашого суспільства".

Пізніше ведучий цього шоу порівняв вибір одягу мультяшної мишки з відомою пристрастю колишньої держсекретарки США Гілларі Клінтон до костюмів.

"Ми зв'яжемося з її представниками та подивимось, чи схвалює вона зміни в Парижі", - пожартував ведучий.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мінні Маус у ролі "Капітана Мінні" на борту круїзної лінії Disney

Деякі фанати відзначили, що Мінні Маус не вперше носить штани. У мультфільмі 2019 року вона з'явилася в ролі "Капітана Мінні" на борту круїзної лінії Disney у білих матроських штанах.

Мінні Маус вперше з'явилася у коміксах Діснея майже 100 років назад як подруга Міккі Мауса. У 1942 році з'ясувалося, що її повне ім'я Мінерва.