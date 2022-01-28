Зеленський дорікає ЗМІ Заходу, чи хочуть війни у Росії, які настрої в Києві. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 28 січня:

Телефонна дипломатія в дії. Після розмови з президентом США Володимир Зеленський розповів західним ЗМІ, скільки Україні коштувала паніка. Аналіз кореспондентів ВВС.

Поки протистояння довкола України триває, що прості росіяни думають про можливість відкритої війни із сусідньою країною.

А в Києві без паніки: кореспондент ВВС поспілкувався з людьми на вулицях української столиці.

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