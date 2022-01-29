Російське вторгнення в Україну буде жахливим - Пентагон

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Марк Міллі заявив, що російське вторгнення в Україну буде "жахливим"

Російське вторгнення в Україну буде "жахливим" і призведе до "значних" жертв.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Міллі назвав концентрацію у 100 тисяч російських військ біля кордону України найбільшою з часів холодної війни.

Однак міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що конфлікту все ще можна уникнути за допомогою дипломатії.

Росія заперечує плани вторгнення і вбачає загрозу у підтримці, яку США надають Україні.

На п'ятничній пресконференції в Пентагоні генерал Міллі попередив, що масштаби російських військових сил поблизу кордону з Україною свідчать про те, що напад матиме важкі наслідки.

"Якщо все це піде в Україну, це призведе до значної кількості жертв", - сказав Міллі.

Він додав, що бойові дії у густонаселених міських районах "були б жахливими".

Конфлікт - не невідворотній

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США мають намір допомогти Україні захиститися, зокрема, шляхом надання додаткової зброї.

"Конфлікт - не неминучий. Ще є час і простір для дипломатії", - сказав Остін, закликаючи президента Росії Володимира Путіна деескалувати ситуацію.

"Немає жодних причин для того, щоб ця ситуація переросла у конфлікт... Він може наказати своїм військам відійти", - додав він.

Також у п'ятницю президент Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська до країн НАТО у Східній Європі, щоб посилити присутність альянсу в регіоні. Він не уточнив, де вони будуть розміщені та коли прибудуть.

Раніше цього тижня Пентагон заявив, що перевів у стан підвищеної готовності 8,5 тисяч військовослужбовців, які перебувають у США, через ситуацію на кордонах України.

Сполучені Штати і НАТО офіційно відмовили Росії у вимозі не приймати Україну до лав Північноатлантичного альянсу і наполегливо пропонують Росії "серйозний дипломатичний шлях".

Володимир Путін у п'ятницю поспілкувався телефоном зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, що став першим західним лідером, який почув від російського президента реакцію на відповіді США й НАТО на вимогу Росії щодо гарантій безпеки.

Як випливає з повідомлення пресслужби Кремля, Володимир Путін зазначив, що російська сторона "уважно вивчить" отримані 26 січня від США й НАТО письмові відповіді, "після чого визначиться зі своїми подальшими діями".

Франція заявила, що обидва лідери погодилися з необхідністю деескалації, а президент Макрон сказав Путіну, що Росія має поважати суверенітет сусідніх держав.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Нам не потрібна паніка", - каже Зеленський

"Не створюйте паніку"

Попередження від Пентагону надійшли після того, як президент України Володимир Зеленський попросив журналістів не створювати паніку через нарощування російських військ на кордонах його країни.

На пресконференції у Києві Зеленський заявив, що зараз ситуація на кордонах України досить гостра, але не гостріша, ніж була минулого року.

Президент України закликав обережно коментувати питання можливої війни з Росією.

"Сигнали пішли навіть від шановних лідерів держав, які вже відкрито кажуть, що завтра у нас війна. Це паніка. Скільки це коштує нашій державі?".

За його словами, найбільшою загрозою для України є дестабілізація ситуації всередині країни.