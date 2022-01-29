Відразу два українських фільми перемогли на престижному кінофестивалі "Санденс" у США

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Команда фільму "Клондайк"

На міжнародному кінофестивалі "Санденс" у США перемогу здобули відразу два українських фільми. "Клондайк" виборов приз за найкращу режисуру в категорії світове художнє кіно, а "Будинок зі скалок" - премію за найкращу режисуру в категорії світове документальне кіно.

Санденс - один з найпрестижніших у світі кінофестиваль незалежного кіно. Він проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті (штат Юта, США).

Стрічка "Клондайк" української режисерки Марини Ер Горбач, створений спільно з Туреччиною, розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій після авіакатастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їхнє життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", - розповідають про стрічку автори.

Режисерка Марина Ер Горбач підкреслює, що цей фільм - привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні.

"Клондайк" передусім картина, яка нагадує, що війна в Україні йде з 2014 року, і від того, є ця повістка в західних медіа, чи ні - війна не зупиняється", - пояснює вона.

Другий фільм-переможець "Будинок зі скалок" - стрічка спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України, її режисер - Сімон Леренг Вільмонт.

Фільм розповідає про декількох соціальних працівників на сході України, які працюють в особливому дитбудинку та створюють безпечний простір для дітей.

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Другий режисер та лінійний продюсер Асад Сафаров зазначив у фейсбуці, що стрічку створювали 2,5 роки.

"За останні дні найкрутіші профільні американські ЗМІ написали стільки фантастичних рецензій на фільм, що наш рівень щастя просто зашкалює, - написав Сафаров. - А найголовніше майже в кожній рецензії на фільм згадується військова агресія Росії проти України. Для України це дуже важливо, щоб у світі чим більше про це говорили і знали".

Українці не вперше перемагаються на цьому фестивалі. У 2020 році приз "Санденс" за найкращу режисуру документального фільму отримала українська режисерка Ірина Цілик та її фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".