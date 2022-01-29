Для Путіна дезінфікували сніг на цвинтарі, де він покладав квіти

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Перед приїздом президента Росії Володимира Путіна на Піскарівський цвинтар в Петербурзі, де відзначали день зняття блокади Ленінграда, там дезінфікували навіть сніг, розповідають очевидці.

Зокрема, про це розповіла "Новой газете" співробітниця меморіалу екскурсовод Маргарита Ніколаєва. ВВС також з нею поговорила та розповідає подробиці про антиковідні заходи під час візиту Путіна.

Напередодні кадри, де Путін йде Піскарівським цвинтарем, а петербуржці стоять за огорожею цвинтаря, викликали великий резонанс.

27 січня петербуржці - в тому числі блокадники і ті, у кого в блокаду загинули родичі, - приходять на Піскарівський меморіальний цвинтар, місце масового поховання захисників та жителів Ленінграда, які загинули в блокаду під час Другої світової війни.

У Путіна там похований брат, він багато разів цього дня відвідував меморіал. Але цього року через пандемію обмеження, пов'язані з візитом президента, виявилися незвичними.

Як розповідала ВВС, людей на цвинтар не пускали від ранку до від'їзду президента, і їм довелося чекати за огорожею, попри снігопад та мороз.

Автор фото, Getty Images

Екскурсовод Ніколаєва потрапила на відео у ЗМІ після того, як вийшла за огорожу цвинтаря, щоб попередити присутніх, що до 15.00 вхід буде зачинено. Вона розповіла, що людей не пускають на цвинтар під час візитів високопосадовців щороку - не лише коли приїжджає президент.

Звичайною, за її словами, була також присутність снайперів на даху вхідного павільйону - фотографія у ЗМІ, на якій видно снайперів, не була фейком, підтвердила вона. Проте силовики, згідно з її спостереженнями, цього разу звернули увагу на те, наскільки безпечний сніг на цвинтарі.

"Приблизно за пів години [до візиту Путіна] приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали, - розповіла вона "Новой газете". - Сніг раніше ніколи не обробляли".

Ніколаєва визнає, що сама не бачила, як дезінфікували сніг, але це бачили кілька її колег: "Вони розповіли, що приїхали фахівці та обробили сніг".

Путін у четвер поклав вінок до монумента "Матері-Батьківщини" та букет до братської могили, де, за словами співрозмовниці ВВС, похований його брат.

Тих, хто несли вінок, "привезли окремою машиною, і ніхто до них не підходив взагалі, крім президента безпосередньо на покладанні", стверджує вона.

Працівники меморіалу обговорювали, що вінконосці до заходу перебували на карантині. Раніше ВВС розповідала про карантин для тих, хто обслуговує президента Росії або зустрічається з ним.

Незвичайними були, за словами Ніколаєвої, металошукачі біля входу на цвинтар (про них розповідала ВВС телефоном також співрозмовниця у приймальні меморіалу), а також заклеєні малярною стрічкою камери біля монумента.

"Вони транслюють відео до кабінету звукорежисера, який за ними орієнтується, коли вмикати той чи інший звук. Але заклеїли лише частину камер - можливо, щоб не було видно співробітників охорони поряд із Путіним, а звукорежисер бачив би лише президента, коли це необхідно", - припустила Ніколаєва.