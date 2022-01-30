Помер актор Леонід Куравльов, який грав у фільмах "Вій" і "Афоня"

1 година тому

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Фрагмент з фільму "Вій" з Леонідом Куравльовим за однойменною повістю Миколи Гоголя

У Москві на 86-му році життя помер актор Леонід Куравльов. Він був одним з найвідоміших радянських кіноакторів.

10 січня Куравльова госпіталізували до коронавірусної лікарні у Комунарці. А згодом, за словами сина, актора перевели до іншого медзакладу для реабілітації. Профіль закладу він не уточнив, але раніше ЗМІ писали, що артиста помістили до хоспісу.

Леонід Куравльов зіграв близько 200 ролей, найвідоміші з яких у фільмах "Вій" за однойменною повістю Миколи Гоголя, "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Золоте теля" тощо.

Йому однаково добре вдавалися ексцентрика та побутовий реалізм, комедійні та драматичні ролі, образи простаків та хитрунів. Проте одного разу в інтерв'ю він зауважив: "Дуже складними бувають ці простаки".

Візитною карткою Леоніда Куравльова назавжди залишився Афоня з однойменної комедії Георгія Данелії (1975). У рік виходу картина стала чемпіоном прокату та вважається частиною золотого фонду радянського кіно.

Інші ролі, за якими запам'ятався Куравльов - Хома Брут ("Вій"), Шура Балаганов ("Золоте теля"), Жорж Милославський ("Іван Васильович змінює професію"), Айсман ("Сімнадцять миттєвостей весни"), Копчений ("Місце зустрічі змінити не можна"), інспектор Гранден ("Шукайте жінку"), американський посол ("Ширлі-мирлі").

Останньою роллю актора була роль отця Леонтія у фільмі "Весь цей Джем" (2015).

Особисте життя

Леонід Куравльов народився 8 жовтня 1936 року в Москві.

Він не належав до акторської династії і не зростав у творчому середовищі. Батько працював слюсарем на авіазаводі, мати - перукарем.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Кадр з фільму "Афоня", де Леонід Куравльов зіграв головну роль

З другої спроби Куравльов вступив до Всеросійського державного інституту кінематографії (часто ВДІК). Згодом актор жартував, що його влаштовував будь-який вищий навчальний заклад, куди не треба здавати математику.

Спочатку комплексував на тлі однокурсників, але згодом ще в студентські роки почав зніматися.

На відміну від багатьох колег, Леонід Куравльов закохався раз і назавжди. У 2010 році відсвяткував з дружиною золоте весілля, а після її смерті жив самітником.

Його син Василь в інтерв'ю "Комсомольській правді" розповів, що останні півроку актор жив у приватному пансіонаті для людей похилого віку в Москві, оскільки близькі вже не могли самостійно за ним доглядати.

Близькі Леоніда Куравльова не були пов'язані з кіно. Дружина працювала директором школи, син - викладачем економіки, донька - психотерапевтом.

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У 2014 році Леонід Куравльов підписав звернення російських діячів культури на підтримку політики Кремля щодо України та Криму.

"Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє", - йшлося у зверненні.

В одному з нечисленних інтерв'ю напередодні свого 80-річного ювілею Куравльов хвалив Володимира Путіна та лаяв США. Актор висловив думку, що Росія - це "порятунок світу", оскільки іншим невідомі такі поняття як "душа" і "доброта".