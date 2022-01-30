У Білому домі оселився кіт. Вперше за понад 10 років

1 година тому

Автор фото, COURTESY WHITE HOUSE

У Білому домі з'явився новий мешканець. Сім'я президента Джо Байдена прийняла дворічного кота на прізвисько Віллоу.

Прессекретар першої леді Джилл Байден повідомив, що кота назвали на честь його рідного міста - Віллоу-Гроув, штат Пенсільванія.

Це перший кіт, який живе в Білому домі з часів адміністрації Джорджа Буша.

Віллоу приєднається до Командера, німецької вівчарки президента Джо Байдена.

У п'ятницю вранці Джилл Байден опублікувала фото короткошерстого кота з зеленими очима.

"Віллоу оселяється в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, ласощами і багатьма кімнатами, щоби обнюхувати і досліджувати", - сказав прессекретар першої леді Майкл ЛаРоза агентству AP.

Джил Байден познайомилася з новим співмешканцем після того, як Віллоу без запрошення приєднався до неї на сцені під час заходу в Пенсільванії у розпал виборчої кампанії її чоловіка у 2020 році.

"Побачивши цей зв'язок, власник ферми зрозумів, що Віллоу належить Байдену", - додав ЛаРоза.

У Білому домі не було жодної кішки з моменту смерті Індії у 2009 році чорної американської короткошерстої киці, яка жила з родиною Джорджа Буша-молодшого майже 20 років.

Крім Віллоу і Командера, раніше в Білому домі у Байденів були ще дві німецькі вівчарки - Чемп і Майор.

Однак трирічного майора відправили жити до друзів сім'ї Байдена в Делавер після двох інцидентів. Зокрема, якось він двічі покусав охоронців.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Майор покусав двох охоронців

Найстарший улюбленець президента Чемп помер у червні цього року у 13 років.

Хоча собаки були частішими мешканцями Білого дому, кілька президентів також тримали кішок вдома, зокрема Білл Клінтон, Джиммі Картер і Джеральд Форд.

У минулому серед інших домашніх улюбленців президентів були хом'яки, єноти та птахи.

Тільки три президенти США - Джеймс Полк, Ендрю Джонсон і Дональд Трамп - не тримали домашніх тварин під час своєї каденції.