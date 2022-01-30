Північна Корея здійснила найбільший запуск ракети з 2017 року

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Автор фото, Reuters Підпис до фото, Минулого тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав завод з виробництва боєприпасів

Північна Корея здійснила, як вважають експерти, найбільший запуск ракети з 2017 року.

Очевидно, це була ракета середньої дальності, яка піднялася на висоту 2000 км, перш ніж впала в Японське море.

Японія, Південна Корея та США засудили запуск, який став уже сьомим цього місяця.

Організація об'єднаних націй забороняє Північній Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї та запровадила щодо країни санкції.

Але східноазіатська держава регулярно порушує заборону. Її лідер Кім Чен Ин пообіцяв посилити оборону своєї країни.

Експерти припускають, що за низкою запусків криється безліч причин, зокрема політичний сигнал про силу іншим країнам, бажання Кім Чен Ина тиснути на США, щоби повернутися до переговорів щодо ядерної зброї, а також практична необхідність випробувати нову техніку і системи військового командування.

Час також має значення. Адже запуск ракети відбувся якраз перед зимовими Олімпійськими іграми в Китаї та перед виборами президента Південної Кореї в березні.

Випробування відбуваються на тлі того, як економіка Північної Кореї похитнулась під впливом санкцій під керівництвом США, труднощів, пов'язаних з пандемією, і десятиліть поганого управління країною.

"Дестабілізаційні дії"

Південна Корея повідомила, що запуск відбувся о 07:52 за місцевим часом у неділю біля східного узбережжя Північної Кореї.

Японські та південнокорейські посадовці підрахували, що ракета піднялася на 2000 км і за 30 хв пролетіла на відстань 800 км.

Сполучені Штати закликали Північну Корею "утриматися від подальших дестабілізаційних дій".

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, У січні Північна Корея провела сім ракетних випробувань

Січень був одним із найактивніших місяців для ракетної програми Північної Кореї, коли в море запустили кілька ракет малої дальності.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що останній шквал випробувань нагадує посилення напруженості у 2017 році, коли Північна Корея провела кілька ядерних випробувань і випустила свої найбільші ракети, зокрема деякі з них пролетіли над Японією.

За даними південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, ця ракета схожа на ракету Hwasong-12, яку КНДР випробувала у 2017 році.

У 2018 році Кім Чен Ин оголосив мораторій на випробування ядерної зброї або її міжконтинентальних балістичних ракет найбільшої дальності (МБР).

Але у 2019 році північнокорейський лідер заявив, що він більше не зобов'язаний дотримуватися мораторію.

Раніше в січні США ввели додаткові санкції проти Північної Кореї у відповідь на попередні запуски ракет. Переговори між двома країнами зайшли в глухий кут.

Автор фото, EPA, Getty Images Підпис до фото, Північнокорейський лідер помітно схуд. Фото 2022 і 2019 років

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Доктор Деніел Пінкстон, викладач міжнародних відносин, розповів ВВС про чотири основні причини, чому Північна Корея випробовує ракети: випробування нових систем з технічною метою; для військових навчань; для політичного сигналу для різних аудиторій і як реклама для іноземних покупців.

За його словами, Північна Корея може сигналізувати великим державам, таким як Китай і США, а також Раді Безпеки ООН, сусідам-противникам, а також Корейському півострову.

"Через місяць відбудуться президентські вибори в Південній Кореї, тож це узгоджується з поведінкою КНДР у минулому - спробувати залякати Південну Корею та нового президента", - сказав доктор Пінкстон з Університету Троя, який живе в Південній Кореї.

"І ще є внутрішня аудиторія всередині Північної Кореї, яку, я думаю, багато людей недооцінюють. Для цієї аудиторії - це спосіб продемонструвати силу, рішучість і силу керівництва", - вважає експерт.

За словами інших аналітиків, ракети, випробування яких відбулося на початку цього місяця, показали, що Північна Корея розробляє технологію, яка може перемогти дорогі та складні системи протиракетної оборони, які Америка та Японія розгортають у цьому регіоні.

Колишній командувач ВМС Південної Кореї професор Кім Донг Юп сказав: "Вони хочуть мати систему стримування, схожу на хвіст скорпіона".

Він додає, що основна мета Північної Кореї — "не нападати, а захищатися", а також забезпечити різноманітні можливості стримування.

Тим часом Ук Янг, науковий співробітник Центру зовнішньої політики та національної безпеки, вважає, що Кім Чен Ин, схоже, посилює випробування, "щоби тиснути на Вашингтон і Пекін через санкції напередодні Олімпіади".

Китай - головний економічний союзник Північної Кореї, ймовірно, буде роздратований запусками, які відбудуться не тільки перед Олімпіадою, а й перед святкуванням місячного наближення року, вважає аналітик BBC Asia Селія Хаттон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новий рік за місячним календарем настане 1 лютого 2022 року