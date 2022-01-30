Надаль переміг росіянина Медведєва й виграв Australian Open

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 35-річний Рафаель Надаль тріумфує

Рафаель Надаль виграв рекордний 21-й титул переможця турніру Grand Slam серед чоловіків - він переміг росіянина Данила Медведєва у фіналі Australian Open.

Перемогу Надаля гучно підтримали присутні вболівальники на Rod Laver Arena.

Іспанець мав шостий номер посіву. Він переміг з рахунком 2-6 6-7 (5-7) 6-4 6-4 7-5.

Чемпіон US Open Медведєв змагався за свій другий поспіль великий титул.

25-річний Медведєв перемагав у перших двох сетах, поки Надаль не перебрав ініціативу та здобув надзвичайну перемогу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росіянин Данило Медведєв посів друге місце

35-річний іспанець неодноразово тріумфував на турнірах Grand Slam, але ця перемога, безсумнівно, стала найдивовижнішою у його кар'єрі.

За відсутності депортованого Новака Джоковича та травмованого Роджера Федерера, Надаль випередив своїх головних суперників у боротьбі за найбільшу кількість перемог на головних турнірах в одиночному розряді серед чоловіків.

Надаль здійснив це досягнення лише через кілька місяців після того, як думав, що ніколи не зможе повернутися на турнір через травму ноги.

Через цю травму він брав участь лише в одному турнірі за останні сім місяців 2021 року, а у грудні ще й перехворів на ковід.

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Переможний для Надаля поєдинок тривав п'ять годин 24 хвилин - і завершився о 01:11 за місцевим часом в Мельбурні.

Кинувши ракетку на підлогу, Надаль стояв нерухомо, тримаючи руки на стегнах і з відкритим ротом.

Після теплих обіймів з Медведєвим він підійшов до своєї команди підтримки і тоді вже дав волю емоціям.