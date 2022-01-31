Північна Корея показала фото з ракети. Вона піднялася на 2000 км

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Японія і Південна Корея кажуть, що ракета піднялася вгору максимально на 2000 км

Північна Корея оприлюднила фотографії, які, за її словами, були зроблені з найпотужнішого за п'ять років запуску її ракети.

Незвичайні знімки, зроблені з космосу, показують частини Корейського півострова та прилеглі території.

У понеділок Пхеньян підтвердив, що провів випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12.

На повній потужності вона може долати тисячі кілометрів, і досягти таких районів, як острів Гуам, що є незалежною територією США, на відстані ураження.

Останнє випробування знову викликало тривогу у міжнародної спільноти.

Лише за останній місяць Пхеньян здійснив рекордну кількість запусків ракет - сім. Таку активність рішуче засудили США, Південна Корея, Японія та інші країни.

Організація об'єднаних націй забороняє Північній Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї та ввела суворі санкції щодо держави. Але країна регулярно порушує заборону.

У понеділок американські чиновники заявили, що недавня активізація запусків ракет виправдовує відновлення переговорів з Пхеньяном.

Що сталося під час запуску Hwasong-12?

Південна Корея та Японія першими повідомили про запуск ракети у неділю. Його простежили їхні протиракетні системи.

Вони підрахували, що ракета Hwasong-12 пролетіла помірну відстань, подолавши близько 800 км і досягши висоти 2000 км, перш ніж приземлитися у водах біля Японії. На повній потужності та за стандартною траєкторією ракета може подолати до 4000 км.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зображення, оприлюднені північнокорейським ЗМІ, показують запуск ракети, а також фотографії, зроблені з ракети в космосі

Північна Корея підтвердила запуск ракети в понеділок через повідомлення державних ЗМІ. Зазвичай вони оприлюднюють повідомлення про випробування в країні наступного дня після їх проведення.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що випробування ракети провели, щоби "перевірити її точність". Її навмисне спрямували вниз, щоби приземлити "з огляду на безпеку сусідніх країн".

Державні ЗМІ також надрукували безпрецедентні зображення, деякі з яких, за їхніми словами, були зроблені камерою, встановленою на боєголовці ракети.

Одне із фото демонструє момент запуску, а інше, мабуть, показує ракету в польоті.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не був присутній на запуску ракети.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кім Чен Ин не був присутній на запуску ракети

Водночас три тижні тому фотографії демонстрували його присутність на випробуваннях гіперзвукової плануючої ракети - більш просунутого типу ракет, призначеного для обходу систем виявлення ракет. Загалом Північна Корея випробувала ці ракети тричі.

Чому Північна Корея запустила ракету?

Північнокорейський аналітик Анкіт Панда вважає, що відсутність північнокорейського лідера на запуску і мова, яка використовується в ЗМІ для опису запуску, свідчать про те, що це випробування було призначене для перевірки того, що ракетна система працює належним чином, а не для демонстрації нових технологій.

Однак це перший запуск Hwasong-12, ядерної ракети значного розміру, з часу переговорів Північної Кореї з США за президента США Дональда Трампа, що призвело до уповільнення темпів ракетних випробувань.

Востаннє ракету Hwasong-12 випробували у 2017 році, коли Пхеньян запускав його шість разів, у тому числі двічі - над японським островом Хоккайдо, що викликало тривогу місцевих мешканців.

У 2018 році, після зустрічі Кіма з Трампом, Північна Корея оголосила про мораторій на випробування ядерної зброї та своїх міжконтинентальних балістичних ракет. Але наступного року, коли відносини зіпсувалися, Кім Чен Ин заявив, що вони більше не дотримуються декларації.

У неділю президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що останнім запуском ракети Північна Корея "наблизилася до знищення декларації про мораторій".

Автор фото, EPA Підпис до фото, У січні Північна Корея провела сім ракетних випробувань

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Існує кілька причин для збільшення ракетної діяльності Північної Кореї цього року, про що вперше заявив Кім Чен Ин у своїй новорічній промові.

Аналітики стверджують, що випробування демонструють бажання лідера Північної Кореї схилити США назад до переговорів щодо ядерної зброї, які давно зайшли в глухий кут, демонструють силу регіональним і глобальним державам і можуть бути викликані практичною потребою випробувати нові системи управління.

Час також має важливе значення: цього тижня стартують зимові Олімпійські ігри в Пекіні, а в березні заплановані президентські вибори в Південній Кореї.

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