Путінським олігархам не сховатись від наших санкцій - глава МЗС Британії Ліз Трасс
Велика Британія змінить свої закони про санкції так, щоб розширити список активів і людей, пов'язаних з Кремлем, які потенційно підпадають під санкції, заявила очільниця міністерства закордонних справ Ліз Трасс.
Лондон разом із Вашингтоном та Брюсселем готує нові санкції на випадок нападу Росії на Україну.
Виступаючи в неділю в телеефірі ВВС, Ліз Трасс сказала, що під нові санкції можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які фірми та особи, які підтримують російську владу.
"Зараз санкції за законом вузькоспрямовані: ми можемо вводити їх лише проти компаній, які прямо замішані в дестабілізації України. Ми хочемо розширити охоплення, так щоб під санкції могла потрапити будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля, і сам російський режим, щоб путінським олігархам і компаніям, що підтримують російську державу, не було куди сховатися", - пояснила Ліз Трасс в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.
"Ніщо не виключено", - сказала Трасс, відповідаючи на запитання, чи торкнуться санкції нерухомості в Лондоні, якою володіють "путінські олігархи".
"Ми не збираємося вдаватися в подробиці, проти кого саме і які саме санкції ми введемо. Але ці законодавчі акти дозволять нам зачіпати набагато ширше коло цілей, тому ні в кого не буде підстав думати, що він захищений від санкцій", - додала глава британського МЗС.
Очікується, що Трасс внесе до парламенту доповнення до законів про санкції вже у понеділок.
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Кінець подкаст
Коментуючи британську допомогу безпосередньо Україні, Ліз Трасс сказала ВВС, що відправити туди британських солдатів у разі війни дуже малоймовірно, але Британія допомагає українцям зброєю та інструкторами, які вже навчили близько 20 тисяч українських військових.
"Українці будуть боротися[...] Путін загрузне у цій трясовині", - заявила Трасс.
Але наголос Британія та її союзники разом з Україною, за словами міністра, роблять на запобіганні війни.
"Ми робимо все можливе, щоб заходами стримування та шляхом дипломатії переконати його [Путіна] утриматися [від вторгнення]", - сказала Трасс ВВС.
Вона також повідомила, що планує наступного тижня відвідати Україну.
"З нетерпінням чекаю на поїздку в Україну наступного тижня, щоб підтримати", - написала вона в твіттері.
29 січня газета Daily Telegraph опублікувала статтю Ліз Трасс, в якій глава британського МЗС пише, що російська кампанія проти України підриває фундаментальні основи європейської безпеки, і тому Британія має протистояти "явній та реальній загрозі", що виходить від Росії.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні сказав, що британська армія може подвоїти контингент у країнах східного флангу НАТО.
Щоправда, цей контингент дуже невеликий: 900 солдатів у так званому батальйоні посиленої передової присутності в Естонії та рота в 150 осіб у Польщі. Крім того, близько 100 британських інструкторів перебувають на Україні.
"Чим агресивніше вони [Росія] будуть поводитися, тим більше сил НАТО отримають на своїх кордонах", - сказав
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також наголосив, що агресивні дії Росії отримають відповідь у вигляді збільшення сил альянсу на своїх кордонах.
Але Столтенберг запевнив, що країни НАТО не планують надсилати бойові частини в Україну.
Вашингтон готує санкції
Американський сенат близький до того, щоб оголосити нові санкції проти Росії, при цьому деякі заходи можуть набути чинності ще до можливого вторгнення російських військ в Україну, заявили два провідні сенатори.
Голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес і високопосадовець з цього комітету Джеймс Ріш висловили надію, що сенатори домовляться про санкції вже наступного тижня.
"Я сказав би, що ми на лінії одного ярду", - сказав в інтерв'ю СNN Менендес, використавши відомий вислів з американського футболу, що означає, що до воріт зовсім близько.
Менендес заявив, що представники обох партій у Сенаті готові підтримати Україну та покарати Росію, якщо вона зважиться на інтервенцію.
На питання про те, чи буде досягнуто згоди найближчим часом, Менендес сказав: "Думаю, що згоду буде досягнуто цього тижня".
Закон про санкції, що готується в Сенаті, буде спрямований проти провідних російських банків і суверенного боргу Росії, повідомляє Reuters. Крім того, у ньому йтиметься і про військову допомогу Україні.
Деякі з санкцій, за словами сенатора, можуть набути чинності ще до можливої інтервенції - за те, що Росія вже зробила. Зокрема, йдеться про кібератаки проти України, "операції під чужим прапором" та спроби підірвати зсередини український уряд.
Більш жорсткі санкції будуть, якщо Росія вторгнеться в Україну, сказав Менендес, однак летальну зброю, за його словами, США постачатимуть Україні в будь-якому випадку.