Путінським олігархам не сховатись від наших санкцій - глава МЗС Британії Ліз Трасс

1 година тому

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Велика Британія змінить свої закони про санкції так, щоб розширити список активів і людей, пов'язаних з Кремлем, які потенційно підпадають під санкції, заявила очільниця міністерства закордонних справ Ліз Трасс.

Лондон разом із Вашингтоном та Брюсселем готує нові санкції на випадок нападу Росії на Україну.

Виступаючи в неділю в телеефірі ВВС, Ліз Трасс сказала, що під нові санкції можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які фірми та особи, які підтримують російську владу.

"Зараз санкції за законом вузькоспрямовані: ми можемо вводити їх лише проти компаній, які прямо замішані в дестабілізації України. Ми хочемо розширити охоплення, так щоб під санкції могла потрапити будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля, і сам російський режим, щоб путінським олігархам і компаніям, що підтримують російську державу, не було куди сховатися", - пояснила Ліз Трасс в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"Ніщо не виключено", - сказала Трасс, відповідаючи на запитання, чи торкнуться санкції нерухомості в Лондоні, якою володіють "путінські олігархи".

"Ми не збираємося вдаватися в подробиці, проти кого саме і які саме санкції ми введемо. Але ці законодавчі акти дозволять нам зачіпати набагато ширше коло цілей, тому ні в кого не буде підстав думати, що він захищений від санкцій", - додала глава британського МЗС.

Очікується, що Трасс внесе до парламенту доповнення до законів про санкції вже у понеділок.

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Коментуючи британську допомогу безпосередньо Україні, Ліз Трасс сказала ВВС, що відправити туди британських солдатів у разі війни дуже малоймовірно, але Британія допомагає українцям зброєю та інструкторами, які вже навчили близько 20 тисяч українських військових.

"Українці будуть боротися[...] Путін загрузне у цій трясовині", - заявила Трасс.

Але наголос Британія та її союзники разом з Україною, за словами міністра, роблять на запобіганні війни.

"Ми робимо все можливе, щоб заходами стримування та шляхом дипломатії переконати його [Путіна] утриматися [від вторгнення]", - сказала Трасс ВВС.

Вона також повідомила, що планує наступного тижня відвідати Україну.

"З нетерпінням чекаю на поїздку в Україну наступного тижня, щоб підтримати", - написала вона в твіттері.

29 січня газета Daily Telegraph опублікувала статтю Ліз Трасс, в якій глава британського МЗС пише, що російська кампанія проти України підриває фундаментальні основи європейської безпеки, і тому Британія має протистояти "явній та реальній загрозі", що виходить від Росії.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон напередодні сказав, що британська армія може подвоїти контингент у країнах східного флангу НАТО.

Щоправда, цей контингент дуже невеликий: 900 солдатів у так званому батальйоні посиленої передової присутності в Естонії та рота в 150 осіб у Польщі. Крім того, близько 100 британських інструкторів перебувають на Україні.

"Чим агресивніше вони [Росія] будуть поводитися, тим більше сил НАТО отримають на своїх кордонах", - сказав

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також наголосив, що агресивні дії Росії отримають відповідь у вигляді збільшення сил альянсу на своїх кордонах.

Але Столтенберг запевнив, що країни НАТО не планують надсилати бойові частини в Україну.

Вашингтон готує санкції

Американський сенат близький до того, щоб оголосити нові санкції проти Росії, при цьому деякі заходи можуть набути чинності ще до можливого вторгнення російських військ в Україну, заявили два провідні сенатори.

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Боб Менендес і високопосадовець з цього комітету Джеймс Ріш висловили надію, що сенатори домовляться про санкції вже наступного тижня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Боб Менендес заявив, що деякі санкції можуть запровадити ще до можливого вторгнення - за те, що Росія вже зробила

"Я сказав би, що ми на лінії одного ярду", - сказав в інтерв'ю СNN Менендес, використавши відомий вислів з американського футболу, що означає, що до воріт зовсім близько.

Менендес заявив, що представники обох партій у Сенаті готові підтримати Україну та покарати Росію, якщо вона зважиться на інтервенцію.

На питання про те, чи буде досягнуто згоди найближчим часом, Менендес сказав: "Думаю, що згоду буде досягнуто цього тижня".

Закон про санкції, що готується в Сенаті, буде спрямований проти провідних російських банків і суверенного боргу Росії, повідомляє Reuters. Крім того, у ньому йтиметься і про військову допомогу Україні.

Деякі з санкцій, за словами сенатора, можуть набути чинності ще до можливої інтервенції - за те, що Росія вже зробила. Зокрема, йдеться про кібератаки проти України, "операції під чужим прапором" та спроби підірвати зсередини український уряд.

Більш жорсткі санкції будуть, якщо Росія вторгнеться в Україну, сказав Менендес, однак летальну зброю, за його словами, США постачатимуть Україні в будь-якому випадку.