Бустерна доза вже в Дії. Як підтягнути сертифікат і чому це важливо для подорожей

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан

У "Дії" вже можна завантажити сертифікат про щеплення бустерною дозою. Доти всі, хто вакцинувався бустером, користувались зеленим сертифікатом про повну вакцинацію від ковіду, і не могли довести бустер у разі необхідності.

"Як і обіцяли, запустили COVID-сертифікати на бустер", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Свій "бустерний" сертифікат вже згенерував, тому можу вільно відвідувати заклади громадського харчування, державні установи та подорожувати", - додав міністр.

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо після щеплення надіслати запит на порталі чи у додатку "Дія". Сертифікати про бустер генеруються точно так само, як і сертифікати про одужання чи інші дози вакцини від ковіду.

У редакції ВВС News Україна перевірили, чи це працює, і у одного з журналістів, який раніше щепився бустером, вже підтягнувся сертифікат.

Міністр Ляшко також нагадав - щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.

Єдиною відмінністю є термін дії нового документу - він буде чинним 9 місяців. Раніше ковідний сертифікат мав діяти рік.

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Це пов'язане з тим, що термін дії ковідних сертифікатів, незалежно від кількості доз, в Україні загалом скоротили після того, як на такий крок пішли у ЄС.

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань заявили, що вакцинація захищає від коронавірусу протягом шести місяців, після чого захист слабшає.

В оновленому ковід-сертифікаті будуть дані лише про бустерну дозу вакцини. Про це ВВС News Україна розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич. "При бустері у сертифікаті буде зазначатися третя доза і назва тієї вакцини, якою ви щепилися останньою. Також буде вказано, що це 3/3 вакцин", - зазначила чиновниця.

Це важливо, адже бустер в Україні роблять Pfizer і Moderna, які визнані у всіх країнах ЄС.

Щоб у сертифікаті з'явився бустер, треба буде оновити документ у "Дії". Тоді ж у ньому з'явиться і новий термін - 270 днів. Тобто термін дії сертифікату рахується від останнього щеплення.

Бустерну дозу в Україні можливо зробити з 6 січня, якщо з часу другої дози минуло шість місяців.

Третя доза краще захищає від Омікрону

Автор фото, Reuters

Європейські експерти вважають, що вакцинація проти коронавірусу є ефективною лише протягом шести місяців, після чого захист слабшає.

Ще одна причина зробити бустер швидше - стрімке поширення в Україні та Європі Омікрону, нового штаму коронавірусу, від якого ефективно захищають лише три дози.

Дослідження показують, що пацієнти переносять Омікрон значно легше, ніж Дельту, попередній штам, однак новий штам у рази заразніший за попередні.

"Попри те, що симптоми Омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки", - кажуть у МОЗ.

Поодинокі дослідження також вказують на те, що Омікроном більше хворіє молодь. Якщо пацієнтові з Дельтою в середньому було 38 років, то пацієнту з Омікроном буде вже 30 років. А в Україні останнім часом Омікроном масово хворіють діти та підлітки.

Куди не пустять без бустеру

Автор фото, Reuters

Окрім питання здоров'я, якщо вчасно не зробити бустер, то можуть виникнути проблеми з в'їздом у країни ЄС.

До прикладу, з 1 лютого 2022 року для в'їзду до Іспанії туристам, у яких від останньої дози пройшло понад 270 днів чи 9 місяців, необхідно мати у сертифікаті інформацію про наявність бустеру.

Зважаючи на рекомендації експертів та поширення Омікрону, скоріше за все невдовзі такі ж рішення ухвалять в інших європейських країнах.

Однак щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення, нагадав міністр Ляшко.

Є вже випадки, коли в деяких країнах ЄС починають не приймати ковід-сертифікат після 6 місяців від останньої дози без бустера. Бустер вже був отриманий, але у Дії ще не підтягувався.

Загалом українські ковід-сертифікати визнали у 60 країнах світу, які входять до складу довірчої мережі е-здоров'я ЄС. Серед них такі країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. У списку також є країни з інших континентів, зокрема Сінгапур, Нова Зеландія та ОАЕ.

Водночас кожна країна окремо ухвалює рішення про правила перетину кордону і навіть при наявності ковід-сертифікату можуть заборонити в'їзд. Ось як в Італії, куди українцям через велику кількість випадків коронавірусу в Україну в'їзд заборонений до 15 березня.

За неділю 30 січня в Україні зафіксували 22 026 випадків коронавірусу. А весь попередній тиждень захворюваність била щоденні рекорди і перевищувала понад 30 тисяч випадків на день.

Понад 15 мільйонів українців уже отримали першу дозу вакцини, а повний курс пройшли 14,6 мільйонів. Майже 440 тисяч людей вже мають і третю, бустерну дозу.