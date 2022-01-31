Хаос і прапори зі свастикою. У столиці Канади протестують невакциновані далекобійники

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Десятки водіїв приїхали в Оттаву. Вони називають себе "Конвоєм свободи"

У столиці Канаді другий день протестують далекобійники, які виступають проти обов'язкової вакцинації та інших ковідних обмежень. Раніше вони протестували в інших містах, а на вихідних добрались до Оттави.

На фоні неспокійної ситуації в столиці прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо разом із сім'єю виїхали з міста.

До протестів приєдналися тисячі людей, які називають себе "Конвоєм свободи". В основному протести мирні, але були інциденти, коли на вулицях можна було побачити прапори зі свастикою. У мережу також потрапили кадри, на яких жінка танцює на канадській могилі Невідомого солдата. Поліція почала розслідування інцидентів.

"Могила Невідомого солдата та Національний меморіал війни (біля якого розташоване поховання - Ред.) є священними місцями для нашої країни. Я закликаю всіх канадців ставитись до них шанобливо, з поваги до тих, хто воював і загинув за Канаду", - відреагувала на ці інциденти у своєму твіттері міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Поліція Оттави повідомила у твіттері, що зараз ведуться "кілька" розслідувань щодо "осквернення" кількох столичних пам'ятників, а також "загрозливої, незаконної поведінки щодо поліції, міських робочих, інших людей та пошкодження міського транспорту".

В інших частинах міста далекобійники блокували вулиці навколо будівлі канадського парламенту, а мер Оттави Джим Вотсон заявив, що деякі протестувальники утискали персонал благодійної кухні, вимагаючи безкоштовної їжі після того, як ресторани відмовили їм у сервісі через відмову перебувати у приміщенні в масках. З міркувань безпеки свій дім у Оттаві також покинув прем'єр-міністр Джастін Трюдо разом із своєю сім'єю.

Автор фото, Twitter JR Phipps Підпис до фото, Учасники та прихильники конвою у твітері поширюють фото з протестів

Усього у країні працюють 120 тисяч далекобійників, які мають перетинати кордон між Канадою та США. Десь 90% цих далекобійників вакциновані.

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Протести розпочались після того, як ліберальний уряд Трюдо 15 січня ввів мандат на вакцинацію, згідно з яким невакциновані канадські далекобійники, які перетинають кордони двох країн, мають іти на карантин після повернення додому. США також заявили, що іноземні водії вантажівок мають пред'являти докази своєї вакцинації для в'їзду в країну.

Протести, які почались з вимоги скасувати цей мандат для перетину кордону, переросли у заклики скасувати обмеження для невакцинованих взагалі, й деякі люди обіцяли продовжувати свій протест доти, доки їх не почують.

"Ми хочемо бути вільними, ми хочемо знову мати вибір, ми хочемо мати надію - і уряд забирає все це геть", - розповів далекобійник Гарольд Джонкер ВВС, рухаючись до Оттави минулого тижня.

80% дорослого населення Канади повністю вакциновані. Прем'єр Трюдо, виступаючи на пресконференції на початку тижня, назвав протестувальників "маленькою маргінальною меншістю".

Але "Конвой свободи" отримав деяку підтримку з боку політиків-консерваторів, які вважають, що протести стали "символом втоми та розділення", яке відчувається в Канаді після двох років пандемії.

Лідер консерваторів Ерін Отул зустрівся із кількома протестувальниками та висловився за їхнє право на мирний протест, однак розкритикував "осіб, які оскверняють" пам'ятники в Оттаві.

Автор фото, TORONTO STAR VIA GETTY IMAGES

Як і багато інших країн сьогодні, Канада має справу зі зростанням інфляції та проблемою в ланцюгах постачання, і без того перезавантаженими через пандемію, брак робочої сили та погану погоду. Піднімаються ціни, в тому числі на харчі та бензин.

Стає все складніше знайти окремі продукти в супермаркетах, тож економіка Канади значно залежить від чоловіків та жінок, які перевозять більшість їжі та товарів для канадців через кордон.

Численні бізнес-групи в країні заявили, що непокояться через те, що нинішнє рішення про обмеження для невакцинованих водіїв може поглибити проблеми з постачанням товарів.