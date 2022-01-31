Українській Вікіпедії 18 років: як стрімко вона росте і що читають найбільше

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Арсен Гребенюк, CC0/Wikimedia

Українськомовний розділ найбільшої онлайн-енциклопедії у світі Вікіпедії святкує 18-річчя.

30 січня 2004 року українською мовою створили першу статтю — Атом, повідомляє громадська організація "Вікімедіа Україна", що займається підтримкою і популяризацією української Вікіпедії.

Українська Вікіпедія посідає 17 місце у світі серед 325 мовних розділів. Вона налічує понад 1 мільйон 134 тисячі статей, а за 2021 рік її відвідали понад 891 мільйон разів.

На честь 18-річниці онлайн-енциклопедії стартував вікімарафон, мета якого в наповнені Вікіпедії якомога більшою кількістю нових статей. Долучитися до марафону можуть усі охочі.

Топстатті енциклопедії

Найпопулярнішою статтею 2021 року стала стаття про Україну, її переглянули понад мільйон разів.

На другому місці, як і у 2020 році — стаття про Тараса Шевченка з показником 772 тисячі відвідувань. Також читачі української Вікіпедії активно цікавилися Лесею Українкою, Іваном Франком, Богданом Хмельницьким та Степаном Бандерою.

Британська королева Єлизавета II виявилася найпопулярнішою сучасницею: статтю про неї переглянули майже 300 тисяч разів. Як і минулого року, читачі української Вікіпедії цікавилися Ліною Костенко, Ілоном Маском та Володимиром Зеленським.

Третьою в рейтингу є стаття про місто Київ, яка у тогорічному рейтингу посіла четверте місце, а цьогоріч піднялася на одну сходинку вище.

Автор фото, wikimedia.org.ua

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Найпопулярнішою сучасною подією в українській Вікіпедії стала війна на сході України — стаття про неї отримала 229 тисяч переглядів.

"Цього року зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про збройні сили України та війну на сході України, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО", - розповів адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Також українською активно цікавилися вакцинами проти COVID-19, радикальним ісламістським рухом Талібан та криптовалютою Bitcoin.