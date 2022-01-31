Мати восьми дітей на ланцюгу: вірусне відео обурило Китай

50 хвилин(и) тому

Автор фото, DOUYIN Підпис до фото, Скріншот з відео, на якому видно жінку в халупі, яка прикута ланцюгом за шию

Відео матері восьми дітей з Китаю, замкненої в сільській халупі з ланцюгом на шиї, викликало шок та обурення у Китаї.

Відео розмістили на платформі Douyin, яка є аналогом TikTok. Його зняв чоловік, який відвідав жінку. Він шокований побаченим.

Чоловік приніс жінці з відео теплий одяг. Він ставить їй кілька запитань, але вона не може відповісти.

Відео стало вірусним серед китайських користувачів мережі, які вимагають від влади втрутитися, щоби допомогти жінці.

Багато хто також обговорював насильство над жінками та їхні обмежені права в сільській місцевості Китаю, хтось також сумнівався, як цій жінці у східній провінції Китаю вдалося народити вісьмох дітей

Користувачі також дивуються, як це пройшло повз увагу влади, враховуючи суворі обмеження щодо планування сім'ї в Китаї.

На відео жінка виглядає приголомшеною. Вона не може зрозуміти питання відеоблогера, який неодноразово запитує, чи їй холодно. Вона одягнена лише в легкий одяг попри морозну температуру.

Торгівля людьми...

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З часу своєї публікації у п'ятницю відео викликало гарячу дискусію про торгівлю людьми в зубожілих сільських районах Китаю - попри відсутність інформації щодо цього конкретного випадку.

Багато користувачів мережі Douyin порівнювали відео з китайським фільмом 2007 року "Сліпа гора", в якому йшлося про молоду жінку, яку викрали й продали у рабство.

У п'ятницю влада оприлюднила заяву, в якій відкидає будь-які припущення про викрадення. Вони впізнали жінку на прізвище Янг з містечка Хуанькоу.

Місцеві чиновники розповіли, що жінка одружилася у 1998 році, їй поставили діагноз психічне захворювання. Родина чоловіка повідомила місцевій владі, що у Янг часто траплялися напади насильства.

Але відповідь чиновників ще більше обурила користувачів мережі, які критикували владу за те, що вона не вирішує питання її тримання, використання ланцюгів та її загального добробуту.

Це викликало другу заяву влади в неділю, яка містила більше інформації про історію родини.

...чи психічне захворювання?

Чиновники заявили, що почали розслідування щодо її чоловіка, якого підозрюють у порушенні закону.

Вони додали, що пані Янг зараз перебуває в лікарні, а її дітей передали державі.

Чиновники повідомили, що нещодавно їй поставили діагноз шизофренія.

Проте гнів громадськості через ситуацію не вщухає, оскільки користувачі мережі вимагають від місцевої влади взяти на себе більшу відповідальність.

"Вона людина, а не об'єкт. Після народження вісьмох дітей за 20 років її знайшли тільки сьогодні? Жодне із залучених державних відомств і судових органів не є невинним", - написав один із користувачів.

Онлайн-обговорення цієї справи зазнало строгої цензури з того часу, як про це почали говорити. Влада видалила багато повідомлень про торгівлю людьми та відцензурувала ключову фразу "Вісім дітей Сючжоу".

Але збереглася тема "Заява органів влади про жінку округу Сючжоу з 8 дітьми", яка лише в понеділок набрала понад 190 мільйонів переглядів і 56 тисяч коментарів.

У більшості дискусій користувачі критикують відповіді місцевих чиновників.