Омікрон: більшість заражених кажуть, що вже хворіли на ковід раніше. Що це значить

1 година тому

Автор фото, PA Media

Дві третини людей, які нещодавно заразилися варіантом коронавірусу Омікрон, кажуть, що вони вже хворіли на ковід раніше.

Ці висновки - результат великого дослідження в рамках британської програми REACT ("Оцінка передачі інформації від громади в реальному часі"). У тестуванні взяли участь тисячі добровольців з Англії.

Аби з'ясувати точно, скільки серед цієї кількості заражень справді були повторними, потрібно ще провести деяку роботу. Але результати дослідження виявили також групи людей, які з більшою ймовірністю знову підхоплять Covid.

До них належать медичні працівники та родини з дітьми або великою кількістю членів під одним дахом.

Двоє з трьох

В ході дослідження протестували понад два мільйони людей.

Останні результати за перші два тижні 2022 року ґрунтуються на близько 100 тисячах тестів на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), надісланих волонтерам поштою, які вони потім повернули.

Близько чотирьох тисяч з них виявилися позитивними, що є безумовно найвищим показником з початку пандемії.

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І коли добірку з них дослідили на штам, виявилось, що практично всі були Омікроном. Це дуже заразний варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці, який спричинив нову велику хвилю ковіду по всьому світу.

Поки що незрозуміло, скільки добровольців, у яких був позитивний тест, були повністю вакциновані.

Дві дози мало захищають від зараження Омікроном, хоча імовірність важкого перебігу зменшується.

У Британії активно вакцинують людей бустерною дозою, щоб підвищити рівень захисту.

Двоє з трьох (65%) інфікованих волонтерів сказали, що вони вже раніше мали позитивний результат на Covid.

В деяких випадках ПЛР-тести можуть виявляти старі сліди вірусу, тому насправді рівень повторного зараження може бути нижчим..

За іншими оцінками, кожен десятий випадок Омікрону - це повторне інфікування.

Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найкращим способом захиститися від важкого перебігу хвороби та госпіталізації через Омікрон.

"Я б закликала всіх, хто цього ще не зробив, якомога швидше отримати первинну та бустерну дози", - заявила директорка агентства охорони здоров'я Британії Дженні Гарріс.

Омікрон в Україні

Автор фото, УНІАН

Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні минулого тижня була рекордно високою. Зокрема 29 січня їх зафіксували понад 37 тисяч.

Цього разу, на відміну від попередніх хвиль, багато хворіють діти. Багато шкіл вже пішли на дистанційну роботу, а садочки закривають на карантин.

Загалом зростання захворювання в Україні триває три тижні. За цей час добова кількість випадків інфікування зросла у сім разів, госпіталізацій - удвічі, кажуть у МОЗ.

Омікрон виявлено вже у 20 областях країни. Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в Києві.

Офіційно в лабораторіях підтвердили понад три сотні випадків Омікрону, але неформально у МОЗ визнають - їх може бути суттєво більше.

У МОЗ тим часом зазначають, що, хоч Омікрон і заразніший за попередні штами, він спричиняє менше смертей і госпіталізацій.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив у парламенті, що МОЗ очікує на третину менше смертей на піку хвилі Омікрону у порівнянні з піком Дельти.

Він також спрогнозував, що в пікові моменти кількість хворих на ковід на добу може досягти 40-60 тисяч.

За його словами, Україна досягне пікового навантаження по ковіду вже протягом найближчих тижнів, однак медична система зможе витримати навантаження.

Фахівці постійно закликають громадян вакцинуватися та робити бустерні дози, аби убезпечитися від коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, вже щепилися 15,3 млн людей. Бустерну дозу з них отримали трохи менш як 340 тисяч.

Як зрозуміти, що це Омікрон

Автор фото, МОЗ

Раніше у міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які симптоми найчастіше з'являються в людей, які підхопили Омікрон.

Найчастіше хворі мають нежить (73%), головний біль (67,5%), втому (63,5%). А також чхають (60%) і відчувають біль у горлі (59,6%).

Натомість головними симптомами уханського вірусу, який, за даними МОЗ, все ще домінує в Україні, вважаються висока температура, тривалий важкий кашель, втрата смаку і нюху.

"Водночас не виявлено суттєвої відмінності (Омікрону - Ред.) від симптомів штаму Дельта", - пояснюють у міністерстві.

У хворих на Омікрон рідше, але все ж трапляється кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.