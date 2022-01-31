Які навчання Росія проводить біля України і як Захід допомагає Києву

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Український військовий на Сході

Російські військові, які прибули до Білорусі на навчання "Союзна рішучість", розгорнули на її території систему управління військами. Маневри відбудуться з 10 по 20 лютого. Тема навчань - відбиття зовнішньої агресії.

Західні країни побоюються, що білоруська територія може стати плацдармом для можливого вторгнення в Україну. Москва заявляє, що навчання нікому не загрожують.

Навчання з минулого тижня проводяться і на чотирьох флотах ВМФ Росії.

У ніч на понеділок російське міністерство оборони опублікувало відео про те, як Північний флот відпрацював пошук підводних човнів у Норвезькому морі.

Навчання у Чорному морі вже завершилися, на бази повернулося понад 20 кораблів, повідомив Чорноморський флот у понеділок.

Як Україна і Захід готуються до можливої агресії з боку Росії, розповідає Павло Аксьонов, кореспондент Російської служби ВВС.

На минулих вихідних в український аеропорт Бориспіль прибуло кілька транспортних літаків із країн НАТО.

30 січня із Варшави прилетів військово-транспортний літак C-295M ВПС Польщі. Що було на його борту, невідомо. C-295M - середній транспортний літак вантажопідйомністю близько семи тонн.

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Варшава розглядає питання про передачу Києву військової допомоги, але буквально напередодні прильоту польського військового борту міністр оборони України Олексій Рєзніков сказав в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, що на той момент жодних військових поставок із Польщі не було.

Того ж дня у Львові приземлився транспортний CC-177 Globemaster III ВПС Канади. Минулого тижня Канада оголосила, що надасть Україні військову допомогу - розширить присутність військового персоналу в рамках програми навчання Unifier до 400 людей, а також поставить нелетальне озброєння.

Увечері в неділю до Борисполя прилетів черговий британський військово-транспортний літак - Airbus A400M, який вилетів із військової бази в Оксфордширі. За день до цього транспортний літак доставив до Києва військовий вантаж зі США. Це вже п'яте таке постачання у січні.

Наприкінці минулого тижня на військово-морську базу "Рота" в Іспанії, яка перебуває у спільному користуванні з ВМС США, прибув стратегічний важкий транспортний корабель "Сіслер".

Водотоннажність судна - майже 63 тисячі тонн. Він може перевозити за один раз понад 900 одиниць військової техніки, включаючи танки. З яким вантажем він прибув до Європи цього разу, не повідомляється.

Тима часом, США та Британія готують санкції на випадок агресії Росії проти України, причому деякі американські обмеження можуть запровадити, навіть якщо жодного вторгнення не буде.

Паралельно західні країни збираються продовжувати дипломатичні зусилля, щоб вийти з кризової ситуації. Кремль назвав заяви Лондона про можливі санкції атакою на бізнес.