"єПідтримка": як довго буде діяти програма виплат за вакцинацію

33 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Програма "єПідтримка", яку запустили в Україні для стимулювання людей до вакцинації від коронавірусу, триватиме рік - до 18 грудня 2022 року, повідомило міністерство економіки.

Люди, які пройшли повний курс вакцинації, можуть отримати від держави тисячу гривень та витратити їх на передбачені програмою напрямки. Ті, хто зробив бустерну дозу, отримають ще 500 гривень.

Зараз триває перший етап програми. На ньому отримання коштів відбувається через додаток "Дія".

Коли можна буде отримати тисячу без "Дії"

Однак у другому-третьому кварталі цього року розпочнеться другий етап програми. На ньому вакцинованим запропонують "альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють", розповіли в мінекономіки.

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - пояснили там.

Відповідно до чинних умов програми, 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Влада обіцяла поширити виплати на дітей від 14 років.

Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн - шляхом безготівкового розрахунку через термінали компаній.

Офіційно програма стартувала 19 грудня 2021 року.

Однією з її цілей було підтримати ті сектори економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Крім того, з минулого тижня громадян віком від 60 років отримали змогу купувати ліки за цією програмою. За тиждень на ліки українці витратили понад 88 млн грн в рамках програми.

Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптеках офлайн, так і в інтернет-аптеках.

На що витрачають кошти

Автор фото, unian

Загалом з початку запуску програми на картки українців перерахували 7,35 млрд грн, кажуть в мінекономіки. Майже 2 млрд грн з цих коштів люди вже витратили.

Найпопулярнішими, за даними міністерства, видами витрат стали:

книжкові магазини - 705 млн грн;

кінотеатри - 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги - 249 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення - 242 млн грн;

спорт - 222 млн грн;

ліки - 88 млн грн.