Британія хоче розширити санкції проти Росії

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліз Трасс невдовзі має відвідати Україну

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс внесла у парламент новий закон, який має посилити і розширити режим санкцій у відповідь на можливу агресію Росії проти України.

У своїй заяві в парламенті вона заявила, що закон, який має набрати чинності з 10 лютого, не означатиме автоматичне запровадження санкцій, але надасть додаткові важелі вплину "у разі подальшого втручання Росії в Україні".

"Ми попіклуємося про те, аби ті, хто несуть відповідальність за агресивні та дестабілізуючі дії Кремля, розділили й важку ціну (за це), - заявила британський міністр.

Їхні активи у Британії будуть заморожені. Жодна британська компанія чи фізична особа не зможуть здійснювати (банківські) транзакції з ними. І якщо вони захочуть потрапити до Британії, їх повернуть назад".

Досі Велика Британія могла піддавати санкціям лише тих, хто прямо пов'язаний з дестабілізацією України. Новий підхід означатиме, що під санкції може потрапити набагато ширше коло осіб і підприємств.

Цими новими заходами, в разі потреби, Британія буде готова вдарити по Росії та її стратегічних інтересах.

"Путінським олігархам не сховатись"

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Ліз Трасс в телеефірі ВВС у неділю сказала, що під нові санкції можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії та будь-які фірми та особи, які підтримують російську владу.

"Зараз санкції за законом вузькоспрямовані: ми можемо вводити їх лише проти компаній, які прямо задіяні в дестабілізації України. Ми хочемо розширити охоплення, так щоб під санкції могла потрапити будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля, і сам російський режим, щоб путінським олігархам і компаніям, що підтримують російську державу, не було куди сховатися", - також пояснила Ліз Трасс в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"Ніщо не виключено", - сказала Трасс, відповідаючи на запитання, чи торкнуться санкції нерухомості в Лондоні, якою володіють "путінські олігархи".

"Ми не збираємося вдаватися в подробиці, проти кого саме і які саме санкції ми введемо. Але ці законодавчі акти дозволять нам зачіпати набагато ширше коло цілей, тому ні в кого не буде підстав думати, що він захищений від санкцій", - додала очільниця британського МЗС.

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Коментуючи британську допомогу безпосередньо Україні, Ліз Трасс сказала ВВС, що відправити туди британських солдатів у разі війни дуже малоймовірно, але Британія допомагає українцям зброєю та інструкторами, які вже навчили близько 20 тисяч українських військових.

"Українці будуть боротися[...] Путін загрузне у цій трясовині", - заявила Трасс.

Але наголос Британія та її союзники разом з Україною, за словами міністра, роблять на запобіганні війни.

"Ми робимо все можливе, щоб заходами стримування та шляхом дипломатії переконати його [Путіна] утриматися [від вторгнення]", - сказала Трасс ВВС.

Вона також повідомила, що планує відвідати Україну.

"З нетерпінням чекаю на поїздку в Україну", - написала вона в твіттері.

Реакція Москви

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Росія відповість на санкції, якщо Британія піде на такий крок, заявив раніше представник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, йдеться про "неприкриту атаку на бізнес".

"Атака однієї окремо взятої країни на російський бізнес, звичайно, передбачає заходи у відповідь, і ці заходи будуть сформульовані виключно з урахуванням наших власних інтересів", - сказав Пєсков.

"Це дуже тривожна заява з Лондона. Я думаю, тривожна не тільки для нас, для наших компаній. Це демонструє непередбачуваність Лондона, і, напевно, це привід для серйозного занепокоєння взагалі для міжнародних фінансових структур та бізнес-структур", - додав він.