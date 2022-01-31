"Переможців не буде, лише жертви". В ООН обговорили ситуацію на кордонах України

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Представниця США Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що деякі російські військові підрозділи перебувають "на відстані менше ніж двох годин на північ від Києва"

Під час скликаного за ініціативою США засідання Ради безпеки ООН представники західних країн ще раз попередили про катастрофічні наслідки можливого вторгнення Росії в Україну. Водночас представники Росії заперечили такі плани своєї країни, а голова російської делегації залишив засідання раніше.

Менше двох годин від Києва

Статут ООН існує не лише для того, аби розглядати конфлікти після того, як вони відбудуться, а, перш за все, аби запобігати їхньому виникненню, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Сьогодні російська агресія загрожує не лише Україні, а й Європі. Вона загрожує міжнародному порядку, який доручено підтримувати цьому органу (Раді безпеки ООН, - Ред)", - заявила американська дипломатка у своєму виступі.

"Ми продовжуємо сподіватися, що Росія обере шлях дипломатії, а не конфлікту в Україні. Але ми не можемо просто чекати і споглядати", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона закликала членів РБ ООН надавати значення не заявам Росії, а її діям.

"Росія зібрала понад 100 тисяч військових вздовж українського кордону. Це боєздатні і спеціальні сили, підготовлені для наступу на Україну. Це найбільша мобілізація військ в Європі впродовж останніх десятиліть. І коли ми говоримо, Росія продовжує перевозити ще більше військ і озброєння", - заявила представниця США.

Вона також повідомила, що Росія може збільшити сили в Білорусі біля кордону України до 30 тис. військових.

"Ми бачили докази, що Росія має намір розширити цю присутність до більш ніж 30 тисяч військових біля кордону Білорусі з Україною, на відстані менше ніж двох годин на північ від Києва на початку лютого", - наголосила американська дипломатка.

Дестабілізує усіх

Британський представник в ООН Джеймс Каріукі заявив, що вторгнення російських військ в Україну призведе до "жахливого кровопролиття". Він застеріг від сприйняття ситуації довкола України як суто регіональної проблеми, і призведе до "дестабілізації усієї міжнародної спільноти".

Росії дорого стане напад на Україну, але для України це вторгнення буде спустошливим, заявив британський дипломат.

"Переможців не буде, лише жертви. Цивільні потраплять під перехресний вогонь або будуть змушені рятуватися втечею. По обидві сторони родини оплакуватимуть втрату загиблих солдатів", - заявив представник Британії в ООН.

"Жодної погрози"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Представник Росії Василь Небендзя не дочекався завершення засідання Радбезу ООН

Голова російської делегації в ООН Василь Небендзя категорично заперечив, що Росія має плани нападати на Україну.

"Жодної погрози про заплановане вторгнення в Україну з вуст будь-якого з російських політиків чи громадських діячів за весь це час не пролунало. Навпаки, ми на всіх рівнях категорично спростовували подібні звинувачення, - заявив російський представник в ООН. - Ми робимо це і зараз. Усі, хто твердить зворотне, вводять вас в оману".

Російський дипломат також повторив тезу про те, що пересування російський військ на території Росіє у суто внутрішньою справою його країни.

Делегація Росії залишила засідання Радбезу, присвяченого ситуації довкола України, якраз перед тим, як слово мав взяти український представник Сергій Кислиця.

При цьому Василь Небендзя попросив не вважати це демаршем і пояснив зільним графіком зустрічей.

"Я йду на зустріч із генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді (безпеки ООН, - Ред.), яке розпочинається завтра", - пояснив представник Росії.

"Краще зустрітися і поговорити"

Водночас представник України Сергій Кислиця заявив, що у разі, якщо російські посадовці серйозно заявляють, що не хочуть нової війни, Росія повинна продовжувати брати участь у дипломатії і відвести війська від державного кордону України, а також з тимчасово окупованих територій України в Криму і на Донбасі.

"Якщо Росія має будь-які питання до України, краще зустрітися і поговорити, не приводити війська до українських кордонів і залякувати український народ", - заявив український дипломат.