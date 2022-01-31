Британія посилює підтримку України та чому Німеччина "розуміє" Росію. Теленовини ВВС
У випуску новин 31 січня:
- Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прямує з візитом до України, а міністр закордонних справ Ліз Трасс анонсує ще потужніші санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну. Йдеться про обмеження, що можуть сильно ускладнити життя російських олігархів у Лондоні.
- В засніжених окопах на сході України військові перебувають у звичній бойовій готовності. Помітних ознак відновлення великої війни немає. Кореспондентка ВВС Орла Герін побувала на передовій війни на Донбасі, яку Європа для себе відкриває по-новому.
- Члени Ради Безпеки ООН одностайно визнали, що російські війська на кордоні загрожують міжнародному миру та безпеці. Єдиний, хто цього не зробив на засіданні Радбезу ООН 31 січня, - представник Росії. Російська делегація переконує, що це НАТО, США та Україна загрожують цій країні. ВВС проаналізувала позиції сторін.
- Частина німецького політикуму закликає навчитися "розуміти" Путіна. Ця країна вирішила не надавати Україні летальну зброю, але запевняє - в разі агресії підтримає санкції, включно з обмеженнями для "Північного потоку-2". Журналістка Анастасія Магазова розповіла, чим обумовлений німецький пацифізм.
#ПідтримкаБританії #РадбезООН #ЗагрозаРосії
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