Зеленський оголосив про створення нового союзу Британії, України та Польщі

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення у Європі нового політичного формату співпраці - між Польщею, Британією та Україною.

Очікується, що про деталі нового альянсу представники трьох країн оголосять найближчими днями.

"Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі - між Україною, Британією та Польщею", - заявив Зеленський під час відкриття нової сесії Верховної Ради.

Він нагадав, що у вівторок в Києві перебуватимуть керівники урядів Польщі та Великої Британії.

ВВС News Україна у своїй аналітичній статті 30 січня детально писала про можливий майбутній тристоронній союз, який зможе активніше протидіяти загрозі російської агресії.

Проте деталі цієї угоди ще узгоджуються.

"Потребуємо єдності"

У свій промові в Раді Зеленський багато говорив про необхідність єдності.

"Гостро потребуємо єдності всіх у всьому, насамперед у сприйнятті сьогодення, а головне - майбутнього держави", - заявив він.

Він говорив про єдність політиків, єдність у боротьбі з коронавірусом, із зовнішніми загрозами та економічними проблемами.

"Наша економіка стабілізується. Надходження до бюджету в січні перевищили заплановане на 7 мільярдів гривень. Гривня почувається краще, вчора зміцнилась на 30 копійок", - додав президент.

Він згадав, що західні союзники надають фінансову допомогу Україні.

Автор фото, Getty Images

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Окремо президент згадав про успіхи у зовнішній політиці, маючи на увазі розблокування "нормандського формату" перемовин щодо Донбасу.

"Єдність розблокувала "нормандський формат". Вперше з 2019 року сторони погодили підсумкову заяву. Працюємо, щоб найближчими днями узгодити дату наступної зустрічі на рівні радників у Берліні, щоб узгодити дату зустрічі лідерів четвірки", - додав Зеленський.

Він нагадав, що до Києва їдуть керівники урядів Британії, Польщі, Нідерландів, а також президент Туреччини.

"Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - переконаний Зеленський.