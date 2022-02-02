Чому у США з дерев падають ігуани?

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У американському штаті Флорида з дерев падають ігуани - річ у тім, що цей зазвичай теплий і сонячний штат потерпає від надзвичайно холодної погоди.

У Південній Флориді вранці в неділю температура досягла -4°C, повідомляє Національна метеорологічна служба (NWS).

За даними агентства, в регіоні спостерігаються одні з найнижчих температур за понад десятиліття.

Ігуани - холоднокровні тварини, і для збереження тепла в організмі покладаються на сонце та природне тепло довкілля.

Якщо плазунам стане занадто холодно, вони можуть замерзнути і в кінцевому підсумку впасти в кому - і тому тварини, які відпочивають на деревах, падають на землю.

Попри це, більшість з них залишаються живими, оскільки вони продовжують дихати, а основні функції їхнього організму зберігаються. Згодом вони відтануть на сонці, коли температура знову підніметься.

Раніше NWS попередила жителів штату про падіння ігуан.

"Невже ви думали, що з найнижчими температурами за останні десять років ми не попередимо вас про падіння ігуан?" - йдеться у повідомленні метеорологічної служби у твіттері.

На опублікованих у соцмережах фото можна побачити ящірок, які лежать на землі на спині або на боках.

Хоча це явище є незвичним, це не перший випадок, коли ігуани падають на землю з дерев через різке падіння температури в штаті. Це може бути небезпечно, якщо вони впадуть на машини або людей.

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