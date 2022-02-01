Суттєве збільшення армії та відмова від призову. Яку реформу пропонує Зеленський

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті, оголосив про наміри провести реформу Збройних сил. Вона передбачатиме відмову від призову та поступовий перехід до професійної армії.

Указ, в якому Зеленський ставить відповідні завдання уряду та міністерству оборони, президент підписав прямо перед депутатами під куполом Ради. При цьому він заперечив, що такі кроки пов'язані із загрозою вторгнення Росії.

"Цей указ - старт переходу України на професійну армію. Цей указ - не тому, що "скоро війна". Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир - мир в Україні", - наголосив Володимир Зеленський.

Документ передбачає поступовий перехід до формування української армії на професійній основі. Зокрема, йдеться про припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Також президент пропонує запровадити інтенсивну систему військової підготовки як можливу альтернативну форму проходження строкової служби.

Крім того, Зеленський доручив міноборони ввести прозору систему кар'єрного росту військовослужбовців, побудовану на рейтинговій оцінці.

Така модель армії, на думку президента, дозволить Україні "покладатися лише на власні сили".

Чим заохочуватимуть?

В указі президента мова йде про:

підвищення зарплат військовим - до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (зараз це 19500 грн),

збільшення кількості українського війська - на 100 тисяч впродовж наступних трьох років та створення додаткових 20 бригад (сьогодні чисельність ЗСУ становить близько 250 тис.)

довші контракти,

а також "розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей".

Звісно, на все це треба чималі гроші, а армія фінансується з бюджету. Тому вже уряд має підготувати зміни до бюджету.

На цей рік фінансування мають змінити так, щоб його було достатньо для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ "до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати" (зараз це 13 000 грн).

Решта має бути забезпечено вже у бюджеті 2023 року - для військових, які мають довготермінові контракти.