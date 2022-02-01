"Профілактика краще за реанімацію". Джонсон і Зеленський поговорили про російську загрозу

38 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Під час візиту до Києва британський прем'єр Борис Джонсон обговорив з президентом Зеленським масштабне зосередження російських військ на кордонах України і загрозу вторгнення, а також як його відвернути.

Володимир Зеленський підкреслив, що стримування Росії від агресії він розуміє як комплекс превентивних заходів.

"Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща за реанімацію", - наголосив український президент.

Коментуючи питання ефективності і дієвості санкцій проти Росії, на які готовий піти Захід, президент Зеленський сказав: "Давайте запровадимо, а потім подивимося".

"Не треба слів"

Відповідаючи на запитання щодо інформації про відведення невеликої частини російських військ від кордонів України, президент Зеленський заявив, що їх повне відведення є не лише дуже очікуваною, але й єдино правдивою відповіддю Росії:

"Ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від наших кордонів. Це дуже важливий сигнал, і, в принципі, єдина правдива відповідь Російською Федерацією на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію або ні, - заявив президент Зеленський. - Не треба слів, просто треба зробити такий потужний, важливий крок".

"Нова Ялта" з "пістолетом біля скроні"

Водночас британський прем'єр наголосив на своїй тезі про те, що російське вторгнення в Україну буде "політичною та гуманітарною катастрофою", а також, припустив пан Джонсон, стане "поразкою для президента Путіна".

"Українці будуть боротися до останньої краплі крові. 200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів", - заявив Борис Джонсон.

Він також заявив, що важко вести переговори, коли Росія "тримає пістолета біля скроні" України, і припустив, що наміри Путіна полягають у "новій Ялті" - тому, щоб досягти домовленостей як "заново накреслити" безпекову мапу Європи.

"Велика Британія довгий час була відданою прихильницею українського суверенітету", - йдеться у повідомленні, поширеному перед візитом Бориса Джонсона Даунінг-стріт, 10.

Там нагадують, що з 2015 року британські військові провели підготовку для понад 22 тисяч українських військовослужбовців для самооборони.

Крім того, Лондон бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та боротьбі із корупцією, - кроки, які "зміцнили здатність країни протистояти шкідливому та антидемократичному впливу".

Напередодні візиту прем'єра, Британія також оголосила, що надасть Україні допомогу у 88 мільйонів фунтів стерлінгів "для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності України". І Борис Джонсон підтвердив виділення цієї допомоги.

Розмови з Путіним і суто британський скандал

Цього тижня британський прем'єр не полишає надії поспілкуватися і з російським президентом Путіним - за останніми даними, вона має відбутися 2 лютого, після візиту пана Джонсона в Київ. Попередня розмова, запланована на 31 січня так і не відбулася, - того вечора Борису Джонсону довелося відповідати на запитання членів парламенту щодо так званої "ковідної вечірки" у травні 2020 року, коли в Британії діяли жорсткі обмеження, пов'язані із поширенням коронавірусу. Цей скандал серйозно вдарив по репутації британського прем'єра всередині країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У жовтні 2020 перзидент Зеленський та прем'єр Джонсон зустрічалися на Даунінг-стріт, 10

У своїх попередніх розмовах із російським керівництвом британський прем'єр говорив про непохитну підтримку Великою Британією суверенітету України, а також про великі гуманітарні та економічні втрати для Росії у разі вторгнення в Україну.

"Українці мають право визначати, як керувати своєю країною. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить підтримувати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити, - заявив Борис Джонсон напередодні візиту.- Ми закликаємо Росію відступити й розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття".

До Росії - з санкціями

31 січня міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс оголосила про безпрецедентне посилення режиму санкцій, що надає британському уряду повноваження санкціонувати будь-яку компанію, що пов'язана з російською державою, займається бізнесом, який має економічне значення для російської держави, або працює в секторі стратегічного значення для російської держави.

"Ми попіклуємося про те, аби ті, хто несуть відповідальність за агресивні та дестабілізуючі дії Кремля, розділили й важку ціну (за це), - заявила британський міністр.

Їхні активи у Британії будуть заморожені. Жодна британська компанія чи фізична особа не зможуть здійснювати (банківські) транзакції з ними. І якщо вони захочуть потрапити до Британії, їх повернуть назад".

Новий троїстий союз

В день приїзду до Києва британського прем'єра, президент Зеленський оголосив про створення у Європі нового політичного формату співпраці - між Польщею, Британією та Україною.

Очікувалось, що про деталі нового альянсу представники трьох країн оголосять найближчими днями. Проте МЗС України уточнило, що подія переноситься через хворобу керівниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс.