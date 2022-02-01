Федеральні тюрми США пішли на локдаун через бійки банд. Є жертви

1 година тому

Автор фото, Federal Bureau of Prisons Підпис до фото, Бійка в тюрмі Бомонт у Техасі викликала побоювання конфліктів і в інших карних закладах

Усі федеральні тюрми США були ізольовані після бійки між членами двох ворожих банд у техаській тюрмі Бомонт. Під час бійки загинули двоє ув'язнених.

Як повідомляє Федеральне бюро тюрем, ще двоє в'язнів були серйозно поранені.

В бюро заявили, що розглядають ситуацію "з великою пересторогою" і додали, що локдаун є тимчасовим заходом.

Ізоляцію тюрем дуже рідко застосовують у всій пенітенціарній системі.

Більшість засуджених у США відбувають покарання у закладах, якими опікуються влада окремих штатів, а не федеральний уряд.

Згідно із останніми даними на сайті бюро, у його підпорядкуванні на всій території США перебувають 134 заклади, у яких утримуються понад 150 тисяч засуджених.

Тюремний локдаун зазвичай означає, що в'язням не дозволяють виходити з камер, а доступ відвідувачів є обмеженим.

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У заяві бюро йдеться про те, що воно не надаватиме додаткову інформацію про конкретні заходи з міркувань безпеки, проте розраховує, що локдаун триватиме недовго.

За повідомленнями, у бійці в тюрмі Бомонт в Техасі, де утримуються 1372 в'язні, брали участь члени вуличної банди MS-13 - угруповання, створеного у Лос-Анджелесі вихідцями із Сальвадора.

Загиблі в'язні - 54-річний Гільєрмо Ріохас, засуджений за насильство з використанням зброї, та 34-річний Ендрю Пінеда, який, як вважають, був членом банди "Мексиканська мафія".

За даними бюро, під час інциденту ніхто із працівників тюрми не постраждав.

Вважають, що нині у тюрмах перебувають близько 300 членів "Мексиканської мафії".

За даними ФБР, банда складається із нинішніх та колишніх в'язнів, які посідають керівні посади в різних установах, пропонують "дах" і торгують наркотиками.

Банда MS-13, утворена емігрантами, які втікали від тривалої та жорстокої громадянської війни у Сальвадорі, теж відома своєю жорстокістю.

За оцінками ФБР, це є одним із найбільших кримінальних угруповань в США - у ній понад 10 тисяч членів.