Федеральні тюрми США пішли на локдаун через бійки банд. Є жертви
Усі федеральні тюрми США були ізольовані після бійки між членами двох ворожих банд у техаській тюрмі Бомонт. Під час бійки загинули двоє ув'язнених.
Як повідомляє Федеральне бюро тюрем, ще двоє в'язнів були серйозно поранені.
В бюро заявили, що розглядають ситуацію "з великою пересторогою" і додали, що локдаун є тимчасовим заходом.
Ізоляцію тюрем дуже рідко застосовують у всій пенітенціарній системі.
Більшість засуджених у США відбувають покарання у закладах, якими опікуються влада окремих штатів, а не федеральний уряд.
Згідно із останніми даними на сайті бюро, у його підпорядкуванні на всій території США перебувають 134 заклади, у яких утримуються понад 150 тисяч засуджених.
Тюремний локдаун зазвичай означає, що в'язням не дозволяють виходити з камер, а доступ відвідувачів є обмеженим.
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У заяві бюро йдеться про те, що воно не надаватиме додаткову інформацію про конкретні заходи з міркувань безпеки, проте розраховує, що локдаун триватиме недовго.
За повідомленнями, у бійці в тюрмі Бомонт в Техасі, де утримуються 1372 в'язні, брали участь члени вуличної банди MS-13 - угруповання, створеного у Лос-Анджелесі вихідцями із Сальвадора.
Загиблі в'язні - 54-річний Гільєрмо Ріохас, засуджений за насильство з використанням зброї, та 34-річний Ендрю Пінеда, який, як вважають, був членом банди "Мексиканська мафія".
За даними бюро, під час інциденту ніхто із працівників тюрми не постраждав.
Вважають, що нині у тюрмах перебувають близько 300 членів "Мексиканської мафії".
За даними ФБР, банда складається із нинішніх та колишніх в'язнів, які посідають керівні посади в різних установах, пропонують "дах" і торгують наркотиками.
Банда MS-13, утворена емігрантами, які втікали від тривалої та жорстокої громадянської війни у Сальвадорі, теж відома своєю жорстокістю.
За оцінками ФБР, це є одним із найбільших кримінальних угруповань в США - у ній понад 10 тисяч членів.