Нова Зеландія пустить додому вагітну журналістку. Їй допомогло звернення до талібів

1 година тому

Автор фото, Charlotte Bellis/Instagram Підпис до фото, Новозеландська журналістка Шарлотта Белліс казала, що не може повернутись на батьківщину, щоб народити дитину

Вагітна новозеландська журналістка отримала повторний дозвіл на в'їзд в країну після того, як звернулась по допомогу до талібів.

Шарлотта Белліс не могла повернутись у Нову Зеландію у зв'язку з суворими прикордонними правилами, введеними для боротьби з пандемією коронавірусу. Тому, за словами Белліс, їй довелось звернутись за допомогою до "Талібану".

Зараз у Нову Зеландію можуть в'їжджати її громадяни та люди з видом на проживання, але після прибуття вони мають відбути 10-денний карантин у спеціальних готелях.

Але таких готелів небагато, і попит на місця там великий. Тому багато новозеландців, які хочуть повернутись додому, фактично вже близько двох років не можуть в'їхати в країну.

З одного боку, історія Шарлотти Белліс є свідченням жорстких антиковідних заходів, які існують в країні. Але її зв'язки з талібами також викликають питання.

"Талібан" регулярно критикують за жорстке придушення прав жінок в останні місяці. Організацію звинувачують в арештах, тортурах та навіть вбивствах активісток.

На фоні зростання суспільної уваги до цієї історії, у вівторок 1 лютого уряд Нової Зеландії заявив, що запропонував Белліс місце для карантину та організував переліт.

"Для Белліс є місце на карантині, і я закликаю її ним скористатися", - заявив журналістам віцепрем'єр Грант Робертсон під час щоденного брифінгу з питань епідеміологічної ситуації.

При цьому він заявив, що співробітники уряду щоденно розглядають екстрені заяви, і що в справі Белліс немає нічого екстраординарного.

Раніше уряд Нової Зеландії заявляв, що двічі пропонував консульську допомогу Белліс. Її справа отримала широкий резонанс у суботу, після публікації колонки у великій національній газеті.

Про що Шарлотта Белліс просила талібів

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У своїй колонці для New Zealand Herald Шарлотта Белліс повідомила, що минулого тижня уряд відхилив її заяву з проханням пустити її на батьківщину, щоб народити дитину.

У той момент Белліс перебувала у Бельгії зі своїм партнером, бельгійським фотожурналістом. Але термін дії її візи підходив до кінця.

Афганістан виявився єдиним місцем, куди вони обидва могли потрапити за візами, отриманими торік. Чоловік і жінка висвітлювали виведення американських військ із країни.

Белліс зв'язалась з високопосадовим чиновниками талібів і запитала, чи приймуть її, незаміжню вагітну жінку, в Афганістані.

"Ви можете приїхати, і у вас не буде проблем. Просто скажіть людям, що ви одружені, а якщо ситуація загостриться, дзвоніть нам", - таку відповідь, за словами журналістки, дали їй таліби.

"Коли таліби пропонують притулок вам - вагітній незаміжній жінці - ви розумієте, що ваші справи погані", - написала Белліс.

Афганські одинокі матері не раз розповідали про утиски з боку чиновників "Талібану". Їх змушували відмовлятись від своїх дітей та погрожували позбавити батьківських прав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстрація за права жінок в Кабулі в грудні 2021 року

Неоднозначна реакція

Після публікації розповіді Шарлотти Белліс владу Нової Зеландії почали закликати скорегувати критерії надання місць на карантині, щоб врахувати потреби вагітних жінок.

У понеділок представники уряду заявили, що система "винятково добре послужила Новій Зеландії, врятувала чимало людей від смерті чи госпіталізації, а нашу систему охорони здоров'я - від навантаження".

Уряд також зазначив, що рекомендував Белліс знову подати заявку на в'їзд в Нову Зеландію в рамках окремої надзвичайної категорії. Поки незрозуміло, чи подала вона нову заявку, чи їй дозволили в'їзд за попереднім документом.

Белліс також сказала, що після публікації тексту їй запропонувала притулок інша неназвана країна.

Однак історія журналістки викликала критику з боку деяких оглядачів, правозахисників та самих афганців.

"12 днів минуло відтоді, як таліби викрали Таману Парьяні (місцеву активістку - Ред.), трьох її сестер та Парвану Ібрагімхіл. Ніхто не знає, де вони і що з ними. Тим не менш, привілейовані люди постійно хвалять "Талібан". Є багато способів поставити питання своєму уряду, не нахвалюючи "Талібан", - написала у своєму твітері користувачка Сахар Фетрат.

"Ця історія - просто продовження історії про те, що таліби ставляться до неафганців інакше... ніж до афганців", - написав у соцмережі австрійський журналіст афганського походження Емран Фероз.

"Журналісти, яких вважали афганцями, часто стикалися з погрозами, побиттям, тортурами та вбивствами, у той час, як неафганці... мали повно привілеїв, і всі сторони ставились до них м'яко", - додав він.

Нещодавній випадок - зникнення кількох активісток за права жінок, яких ніхто не бачив після того, як в їхніх будинках провели розшуки, а самих жінок арештували.

Талібів закликають негайно звільнити затриманих, але поки що нічого невідомо навіть про те, де ці жінки перебувають.