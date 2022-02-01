Джонсон і Зеленський про російську загрозу та допомогу Україні. Теленовини ВВС 01.02.2022

43 хвилин(и) тому

У випуску 01 лютого:

Борис Джонсон їде до України на тлі політичного скандалу в дома. Чи вплине це на візит, і чому Британія стає одним із найближчих союзників України.

Закон про розширені санкції проти Росії Британія має намір прийняти вже до 10 лютого. Під час дискусії в парламенті - проти не виступила жодна з партій. Що готує Лондон?

І як вплинула на настрої на Туманному Альбіоні - теоретична загроза нової війни в Європі. Наші кореспонденти вийшли на вулиці Лондона, аби поспілкуватися із британцями про останні новини з України.

Читайте також: Як і чому Британія стає одним із найближчих союзників України

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.