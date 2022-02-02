Трухін і публікація відео скандальної ДТП: його виключили з партії Слуга народу

2 лютого 2022, 07:27 GMT Оновлено: 24 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Розслідування ДТП за участі Олександра Трухіна оприлюднила "Українська правда"

Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Таке рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк по тому, як видання "Українська правда", оприлюднило розслідування ДТП за участі Трухіна, що сталася у серпні 2021 року,

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Депутат каже, що не був за кермом автомобіля, що потрапив у ДТП. Він обіцяв правоохоронцю "знайтися" потім та "віддячити". Поліцейський намагається пояснити депутату, що за такі домовленості передбачена кримінальна відповідальність, але той радить "нє ісполнять".

Партія "Слуга народу" також закликала свою фракцію у Верховній Раді "якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", йдеться у заяві Олени Шуляк.

Перед тим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін сам має вийти з фракції та партії.

Сам Олександр Трухін поки що ніяк не прокоментував розслідування "Української правди".

Реакція Арахамії

Автор фото, Oleksii Bratushchak/Facebook Підпис до фото, Кадр з відео. Біля чорного авто стоїть чоловік, схожий на Олександра Трухіна

Реакція голови фракції "Слуга народу" з'явилася швидко. Її оприлюднила речниця фракції Юлія Палійчук у телеграмі в ніч проти середи.

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"Ми чекали на офіційні та переконливі результати розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних поліцейських камер говорять більше, ніж він може сказати на своє виправдання", - заявив Арахамія.

"Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум та провести результативне голосування", - йдеться у заяві.

А згодом Арахамія заявив, що ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради, "на якому ми маємо заслухати Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів".

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!", - зазначив голова фракції.

Трухін же повинен співпрацювати зі слідством, відповісти суспільству на питання, "що стосуються ДТП і всього, що відбувається після нього", переконаний він.

Що кажуть у ДБР і Офісі генпрокурора

У ДБР також прокоментували появу в пресі відео з натільних поліцейських камер. Там заявили, що "матеріалів, оприлюднених журналістами видання "Українська правда", на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було".

"Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - заявили в бюро.

Відео витребують у законному порядку, дослідять та надуть "юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому".

"Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату", - запевнили у ДБР.

З'явилася реакція і генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала вона у фейсбуку.

Скандальна ДТП

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Аварія сталася на Бориспільській трасі.

Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який протаранив ще Daewoo.

Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Поліція так і не підтвердила, і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним.

Вона лише підтвердила факт ДТП. Але імен учасників так і не назвали, додали лише, що за фактом ДТП почали кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

У фракції "Слуга народу" тоді заявили, що не виключатимуть зі своїх рядів Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.