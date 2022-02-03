Україна й Туреччина підписали історичну угоду про зону вільної торгівлі

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Прем'єр України Денис Шмигань та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш підписали угоду між урядами двох країн про вільну торгівлю.

Підписання відбулося під час візиту в Україну президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Вінцем трьох десятиліть співпраці і дружби стала дуже знакова подія - наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент", - сказав президент Зеленський після підписання.

Він спрогнозував, що угода сприятиме "новим здобуткам, прибуткам, створенню робочих місць і зростанню добробуту" громадян обох країн.

"Будемо зміцнювати нашу двосторонню співпрацю на основі гасла: заробляєш ти, заробляю і я", - сказав Реджеп Ердоган

Він також згадав про напругу, яка склалася через накопичення російських військ на кордоні України.

"Наш візит припав на чутливий період. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом", - наголосив турецький лідер.

"Активізація і зростання"

Угоду про вільну торгівлю напередодні схвалив кабінет міністрів України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також назвав її історичною.

"Укладення угоди сприятиме активізації торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створення сприятливих умов для забезпечення покращення доступу товарів та послуг на ринки України та Туреччини", - сказав він.

Угода, наголосив він, відповідає інтересами українського бізнесу:

"Ми інтенсифікували перемовини з нашими турецькими партнерами, аби угода відповідала інтересам українського бізнесу, створювала можливості для нашого експорту, потенціал для модернізації українських підприємств".

Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, основа угоди - обнулення Туреччиною мит на понад десять тисяч товарних позицій, "що становить 95% загальної кількості товарів".

Автор фото, Президент Туреччини

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Крім того, ще на 1,3 тисячі товарних позицій діятимуть товарні квоти або зменшення мит.

"Ми експортуємо до Туреччини 1 100 позицій, а завдяки підписанню цієї угоди ми їх розширюємо до 10 337 тис., які ввозитимуться без мита", - зазначила Свириденко.

Юлія Свириденко звернула увагу, що в рамках угоди про ЗВТ Україна зберегла право застосовувати мито на експорт металобрухту:

"У нас були пункти, які були особливо чутливими для українських підприємців... Насамперед це застосування експортного мита на металобрухт. Ми залишили за собою право застосовувати це мито. У той же час Туреччина відкриває внутрішній ринок для нашого металу".

Загалом, за даними мінекономіки, у 2021 році товарообіг між Україною та Туреччиною становив понад 7 млрд доларів, при цьому експорт з України - 4,1 млрд доларів, імпорт - 3,2 млрд доларів.

Більшу частину українського експорту до Туреччини - 70% - складають метал та зернові.

Радник голови ОП і директор київської школи економіки Тимофій Милованов додав, що ЗВТ дозволить заощадити українським експортерам $370 млн.

Також Туреччина спростить для українських компаній доступ на свій ринок послуг, а український бізнес зможе відкривати в Туреччині свої філіали.

А щодо текстильної промисловості України, яка може постраждати, влада надасть підтримку для посилення її конкурентоздатності кредитами на модернізацію виробництва.

Також влада обіцяє допомогти українському тепличному овочівництву, яке також може постраждати від турецького імпорту. Наразі через високі ціни на газ ця українська галузь практично зупинилась.

Завод байрактарів в Україні

Автор фото, МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ

Загалом, як заявив Шмигаль, Україна та Туреччина 3 лютого підписують 12 міждержавних угод. Ці угоди повинні вивести на новий рівень співпрацю країн і в питаннях економіки, і у сфері високих технологій.

"По-перше, мова йде про рамкову угоду щодо співробітництва в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі, також затвердимо угоду про співробітництво в сфері молодіжної політики та зміни до угоди які стосуються посилення співробітництва правоохоронних органів", - казав прем'єр.

Про плани підписати з Туреччиною рамкову угоду про будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні напередодні детально розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Планується підписання рамкової угоди про співпрацю Україна-Туреччина у сфері високих військових технологій. Одним із прикладів наповнення цієї угоди буде завод з будівництва дронів Bayraktar", - заявив він.

Ці дрони будуть вироблятися саме в Україні, тут створять навчальний центр, що готуватиме льотчиків з управління безпілотниками дронами різних категорій.

Резніков нагадав, що за рішенням турецької компанії-виробника Bayraktar, наступне покоління використовуватиме українські двигуни виробництва "Мотор Січ".

"Це вже, по суті, будуть українсько-турецькі Bayraktar із погляду технологічного наповнення", - сказав Резніков.

Турецький ударний дрон Bayraktar TB2 прославився після операції "Весняний щит", яку проводила турецька армія в Сирії в лютому 2020 року. Але всесвітню славу ці дрони отримали під час війни у Карабаху, де їх масово і ефективно використовували азербайджанці проти вірменської оборони.