Олександр Трухін. Що відомо про депутата від "Слуги народу" і де взяв мільйони

1 година тому

Автор фото, sluga-narodu.com

Прізвище депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна вдруге за пів року з'явилося в усіх ЗМІ.

23 серпня він став фігурантом скандальної ДТП, у якій постраждали шестеро людей. Тоді слідчі не могли чітко сказати, чи був він за кермом і чи був він п'яним. Але спекуляцій на цю тему було дуже багато.

Президент Зеленський коментував ту ситуацію і навіть вказував, що ніхто в аварії не загинув і це - головне.

1 лютого журналісти УП опублікували відео з тієї аварії, на якому Трухін пропонує хабар поліцейському і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Після цього "Слуга Народу" виключила Трухіна з партії.

Але і до скандалу з ДТП Трухін відзначився тим, що прогулював сесії та пропускав голосування, а також фігурував в антикорупційних розслідуваннях.

То що відомо про Олександра Трухіна?

Автор фото, Трухін Олександр

Аграрний бізнесмен

Олександр Трухін народився 10 листопада 1986 року в Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

Закінчив національний гірничий університет, де вивчав економіку підприємства.

Одружений вдруге, має двох синів - Марка і Михайла.

Першою дружиною Трухіна була донька бізнесмена і партнера Ігоря Коломойського Олексія Мартинова Ксенія.

Він керував аграрними підприємствами Дніпропетровської та Полтавської областей.

Є засновником фермерського господарства "Фіана" та "Екодобробут", ТОВ "Ферко Україна", ТОВ "Андріївка Агро".

Політична кар'єра

У 2014 році Трухін вперше балотувався до Верховної Ради як самовисуванець по 148 округу (Полтавська область), але не пройшов.

Автор фото, sluga-narodu.com Підпис до фото, Олександр Трухін був заступником голови парламентського комітету з питань бюджету

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Наступного року Трухіна обрали депутатом Полтавської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка". Тут він потрапив у перший скандал - за перший рік роботи він жодного разу не прийшов на засідання земельної комісії, у якій працював.

За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань протягом року, його можна позбавити мандату (ст. 37, ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад").

Голова фракції БПП в Полтавській облраді тоді захищав Трухіна, який начебто не зміг відвідати значну кількість засідань комісії з об'єктивних причин.

На парламентських виборах 2019 року Олександра Трухіна обрали депутатом від партії "Слуга народу".

Тоді він декларував настрій працювати у парламенті і заявляв, що є "великий настрій на роботу":

"У нас чітка установка — якщо нардеп без поважних причин прогулюватиме засідання та не працюватиме в комітеті — він складає мандат", - казав Трухін в інтерв'ю виданню "Полтавщина".

Після обрання до Верховної Ради Олександр Трухін став заступником голови парламентського комітету з питань бюджету і очолив Полтавську обласну організацію партії "Слуга народу".

Також депутат входив до груп міжпарламентських зав'язків з Британією, США, Канадою, Швейцарією, Китаєм тощо.

Попри скандал з ДТП напередодні, Трухін у складі офіційної делегації України поїхав до Вашингтону, де 1 вересня 2021 року президент Володимир Зеленський зустрічався з Джо Байденом.

Зараз президент заявив про підтримку виключення Трухіна з партії.

А раніше Зеленський заявляв, що не цікавився деталями ДТП за участі депутата від "Слуги народу", оскільки в ній ніхто не загинув.

"Ну, попала людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося, я просто не знаю. Я не можу розуміти і знати всіх деталей тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП", - казав він журналістам восени.

При цьому Зеленський зауважив, що внаслідок цієї аварії ніхто не постраждав.

"Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу", - казав президент.

20 млн від батьків і оренда житла

Олександр Трухін неодноразово потрапляв у скандали з недостовірним декларуванням. Так журналісти видання "Ні корупції!" звернули увагу, що у деклараціях за 2016, 2017 та 2018 роки депутат не задекларував жодної нерухомості, окрім земельних ділянок у селі Андріївка Полтавської області.

У 2018 році Трухін вносить у свою декларацію автомобіль Porsche Cayenne, а наступного року автівки у декларації вже не було.

Зате у 2019 Трухін декларує 22 млн грн як подарунок від батьків. За документом, батько і мати подарували йому по 11 мільйонів.

Автор фото, youcontrol.com.ua Підпис до фото, Батько і мати подарували Олександру Трухіну по 11 мільйонів

Також нардеп задекларував понад 100 земельних ділянок в Полтавській області, дві квартири в Дніпрі і автомобіль Volkswagen Touareg.

Олександр Трухін є одним з найбагатших депутатів Ради, адже у декларації за 2020 рік було вказано заробітну плату у Верховній Раді у розмірі 492 тисячі гривень доходу та 20 млн готівки. Але попри це Трухін користувався державною компенсацією на житло і орендує номер у готелі. Щомісячно депутати з бюджету отримують на винайм житла 20 тисяч грн.

У декларації Олександра Трухіна за 2020 рік також зазначені дві квартири і паркомісце у Дніпрі, квартиру у Києві, яку орендує його дружина Лілія, а також рушницю і автомобіль Volkswagen Touareg.

Скандальне ДТП і спроба хабаря

23 серпня з'явилася інформація, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Згодом понад 30 українських ЗМІ видалили публікацію про інцидент або прибрали звідти згадку про депутата. Це, своєю чергою, спровокувало ще більший скандал.

Поліція так і не підтвердила, і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним.

Вона лише підтвердила факт ДТП, але не називала імен учасників інциденту.

Автор фото, OLEKSII BRATUSHCHAK/FACEBOOK Підпис до фото, Кадр з відео ДТП на Бориспільській трасі

Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму". Водночас він не відповів на запитання, чи був за кермом автомобіля.

1 лютого видання "Українська правда", оприлюднила розслідування ДТП за участі Трухіна. На відео Трухін пропонує "тихенько" зникнути з місця події і обіцяє поліцейському "знайтися" потім та "віддячити".

Він кілька разів казав, що в нього в багажнику є сумка зі 150 тисячами, які він може віддати поліцейському. Хоча не уточняв, доларів чи гривень.

У Державному бюро розслідувань, яке займається інцидентом, заявили, що у розпорядженні слідства не було відео з натільних поліцейських камер. Вони пообіцяли витребувати відео і дати "юридичну оцінку діям, зафіксованим на ньому".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала "без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. Справу передадуть до НАБУ, додала вона.

Оглядачі припускають, що НАБУ може зацікавити і факт пропозиції хабаря, і вміст та походження грошей у спортивній сумці.

Фракції "Слуга народу" раніше заявляла, що не виключатиме Трухіна, поки його вина не буде доведена. Після публікації нового відео партія виключила Трухіна зі своїх лав.

Трухіна також знімуть з посади керівника Полтавської обласної організації партії.

А президент Володимир Зеленський, який раніше говорив, що не цікавився деталями ДТП з Трухіним, заявив, що усі мають бути рівні перед законом і нести за це відповідальність.