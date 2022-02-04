"Пропагандистське відео із трупами". США і Британія кажуть, що Росія готує привід для нападу

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Росія може оприлюднити сфабриковане відео нападу на людей, яке зможе використати як привід для нападу на Україну, кажуть американські чиновники.

Вважається, що один із варіантів, який Росія розглядає, — це інсценувати фальшивий напад з численними жертвами та зафільмувати це на відео.

У відповідь Росія заявляє, що не планує жодних операцій під чужим прапором.

США та НАТО стурбовані скупченням російських військ поблизу України. Їх налічується близько 100 тисяч.

Росія заперечує плани вторгнення, заявляючи, що військові і техніка біля кордону зібралися на навчання.

Що кажуть у США

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що такий ролик може бути "дуже натуралістичним пропагандистським відео, у якому будуть трупи та актори, що гратимуть шокованих людей, а також кадри зруйнованих об'єктів".

За словами Кірбі, такий "сфальшований напад" може або "відбутися" на російській території, або бути спрямованим проти російськомовних жителів на сході України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Війна на сході України триває вісім років

Як стверджують США, у відео також можуть показати військову техніку - українську або ту, яку Україна отримала від Заходу.

"Мета появи такого відео - підкреслити загрозу безпеці Росії та виправдати військові операції", - заявило журналістам анонімне джерело у Вашингтоні.

Американські чиновники кажуть, що оприлюднюють цю інформацію, щоби уникнути такого розвитку подій.

"Ми точно не впевнені в тому, що [Росія] піде цим шляхом, але ми знаємо, що це одна з можливостей", - сказав в ефірі MSNBC заступник радника з національної безпеки Джонатан Файнер.

Британія підтверджує

У Великій Британії підтверджують достовірність інформації про намір Росії створити привід для вторгнення в Україну.

"Це ясний і шокуючий доказ безпричинної агресії Росії та таємної діяльності з дестабілізації України", - йдеться у заяві очільниці британського міністерства закордонних справ Ліз Трасс.

"Цей агресивний намір щодо суверенної, демократичної країни абсолютно неприйнятний, і ми засуджуємо це найрішучішим чином", - пише Трасс.

Ліз Трасс пообіцяла, що Британія та її союзники продовжать викривати хитрощі та пропаганду, називатимуть речі своїми іменами, і наголосила, що єдиний шлях для Росії - деескалація та дипломатія.

Офіційний представник адміністрації президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю агентству ТАРС прокоментував заяви США так: "Це не перша подібна обіцянка. Раніше схожі також лунали. Але так нічого і не виходило".

Тим часом посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив CNN, що Москва не планує жодних операцій під фальшивим прапором для вторгнення в Україну.

Не перша заява

Як зазначає кореспондент ВВС Пол Адамс, останніми тижнями американські та британські чиновники вже не вперше говорять про намір Росії створити привід для вторгнення в Україну. У всіх цих випадках йшлося про вкрай незвичайне оприлюднення абсолютно секретної інформації, проте мета завжди була очевидною: попередити Росію, що за її планами ретельно стежать.

У середині січня Кірбі заявив, що Москва підготувала групу диверсантів для проведення озброєної провокації на сході країни, щоб утворити таким чином привід для вторгнення. Посольство Росії у Вашингтоні назвало це вкидом та інформаційним тиском.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Американський військовий перед від'їздом до Східної Європи. США оголосили про перекидання 3 тис. військовослужбовців до Польщі та Румунії

Своєю чергою британська розвідка оприлюднила інформацію про намір Росії привести до влади в Україні проросійських політиків та встановити маріонетковий режим у Києві.

Але четверо з п'яти перелічених Лондоном політиків, з якими, за даними британського МЗС, підтримують зв'язки російські спецслужби, зараз живуть у Москві, що робить їх зв'язки з Росією радше загальновідомою інформацією, ніж даними розвідки.

Захід вважає, що Росія найближчим часом може розпочати військову операцію проти України. За оцінками НАТО, на кордонах з Україною сконцентровано понад 100 тис. російських військовослужбовців. У Пентагоні вважають, що нічого подібного не відбувалося з часів холодної війни.

Москва запевняє, що не планує вторгнення в Україну, а пересування російських військ на російській же території не повинні нікого турбувати. Росія вимагає від НАТО надати їй гарантії безпеки і закрити двері альянсу для України.

НАТО наполягає, що двері Альянсу залишаються для України відчиненими.