Зеленський про Трухіна: "Сподіваюсь, всі одноголосно підтримують звільнення"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував опубліковане "Українською правдою" відео з розслідуванням ДТП за участі депутата Олександра Трухіна, що сталася у серпні 2021 року.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Також він кілька разів пропонував гроші за "вирішення" проблеми.

Депутат каже, що не був за кермом автомобіля, що потрапив у ДТП. Він обіцяв правоохоронцю "знайтися" потім та "віддячити". Поліцейський намагається пояснити депутату, що за такі домовленості передбачена кримінальна відповідальність, але той радить "нє ісполнять".

Раніше Зеленський особисто захищав пана Трухіна у історії зі скандальним ДТП.

"Маєш нести особисту відповідальність"

Про це відео Зеленського запитали під час його брифінгу із прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

"Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно підтримують звільнення пана Трухіна з партії", - відповів президент.

"Це ж питання справедливості... Всі повинні відповідати, і всі, повірте мені, будуть відповідати. Ти депутат, ти є прикладом і маєш нести особливу відповідальність", - додав він.

Перед тим Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу".

Партія також закликала свою фракцію у Верховній Раді "якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення".

А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін сам має вийти з фракції та партії.

Що Зеленський говорив про Трухіна раніше

Раніше президент Зеленський заявляв, що не цікавився деталями ДТП за участі депутата від "Слуги народу", оскільки в ній ніхто не загинув.

"Ну, попала людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося, я просто не знаю. Я не можу розуміти і знати всіх деталей тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП", - казав він журналістам восени.

При цьому Зеленський зауважив, що внаслідок цієї аварії ніхто не постраждав.

"Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу", - казав президент.

Скандальна ДТП

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Розслідування ДТП за участі Олександра Трухіна оприлюднила "Українська правда"

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що нібито депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Аварія сталася на Бориспільській трасі.

Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який протаранив ще Daewoo.

Потім інформація зникла з деяких ЗМІ, а сам Трухін запевняв, що за кермом автівки був не він.

Поліція так і не підтвердила, і не спростувала інформацію, що Трухін міг бути п'яним.

Вона лише підтвердила факт ДТП. Але імен учасників так і не назвали, додали лише, що за фактом ДТП почали кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

У фракції "Слуга народу" тоді заявили, що не виключатимуть зі своїх лав Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.