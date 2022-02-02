Вторгнення коштуватиме Путіну занадто дорого. Подорож Bloomberg півднем України

44 хвилин(и) тому

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Вторгнення в Україну буде коштувати Росії занадто дорого, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Журналіст Марк Чемпіон, проїхавши 700 кілометрів півднем України, пояснює, чому, на думку місцевих, Росія не зважиться на повномасштабний напад.

У разі вторгнення російські війська можуть прийти з Криму - "у кількості, яку Європа не бачила з 1945 року".

Репортер Bloomberg пише, що тоді "стратегічна втрата для України буде такою ж величезною, як і приз для президента Росії Володимира Путіна".

Російські війська могли б розблокувати імпровізовану дамбу, яка з 2014 року перекриває водопостачання в Крим з Дніпра. Та з'єднати півострів по суходолу з Росією та вже підконтрольними бойовикам частинами сходу України, а також залишити Україну без виходу до моря, рухаючись на захід до Одеси та портів.

"І все ж 700-кілометрова подорож уздовж південного узбережжя країни дає стійке уявлення про те, що означатиме нове завоювання навіть цієї частини колишньої Радянської та Російської імперій - не кажучи вже про всю Україну. Це причина, чому багато хто тут вірить, що цього не буде", - пише Марк Чемпіон.

Хоча ці степові регіони "майже неможливо обороняти", Росії їх також буде складно утримати. Навіть із 130 тисячами військ, які Росія вже зібрала, "ризик буде найбільшим для Путіна" за весь період його правління.

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"Крім того, є потенційно руйнівна ціна окупації частини однієї з найбідніших країн Європи, коли Росія опиниться під значними міжнародними санкціями, що перевищуватиме вартість будь-якого зовнішньополітичного нападу, який він (Путін - Ред.) здійснив до цього часу", - йдеться в репортажі.

Однак для Путіна думка про контроль над Україною може бути настільки привабливою, "що він буде готовий кинути кубик".

Є в нього й "набагато менш ризиковані варіанти": за допомогою нарощування військ, кібератак та гібридних військових вторгнень "можна продовжувати використовувати вразливі місця України та розхитувати європейські фінансові та енергетичні ринки".

Як ідеться в матеріалі, захоплення решти Донбасу та півдня України аж до Одеси додасть до витрат Кремля десятки мільярдів доларів, які підуть на виплати населенню та субсидії для підсанкційної економіки.

Як пише Чемпіон, в Одесі впевнені, що Україна втримає ці території.

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"Я думаю, що ми можемо захистити цей регіон, у нас є досить для цього", - каже Артем Филипенко, аналітик з питань безпеки у національному інституті стратегічних досліджень. Та визнає, що загрозу не можна ігнорувати.

Утім, за словами Филипенка, більш імовірним є варіант із використанням значних проросійських сил Придністров'я та Одеси для гібридних і прихованих атак.

"Військово-морська блокада одеських портів була б руйнівною для економіки України, - каже він. - [Проте] Росії легше атакувати, ніж контролювати. Щоб взяти Одесу, їм точно знадобиться більше військ".

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.