Діти отримають тисячу за вакцинацію - Шмигаль

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Діти віком від 14 до 18 років зможуть отримати тисячу гривень за щеплення від ковіду. Про це оголосив прем'єр Денис Шмигаль.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду. Вона набуде чинності з 7 лютого.

Тобто саме з понеділка, 7 лютого, діти зможуть отримати гроші за щеплення.

Алгоритм виплат такий: потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів та подати заявку в застосунку "Дія". Для цього необхідно натиснути розділ "Послуги", далі "єПідтримка" і "Отримати допомогу".

Крім того, розширили перелік, як можна витрачати гроші.

Відтепер 1000 гривень можна витратити ще й на:

-освітні курси для себе або дитини

-спортивні товари

-канцтовари

-газети та журнали (друкарську продукцію)

Раніше людям віком 60+ дозволили витрачати тисячу за вакцинацію на ліки.

За 9 днів на ліки витратили 132 млн гривень.

Також Шмигаль пообіцяв, що згодом люди з інвалідністю І та ІІ груп зможуть витрачати тисячу гривень на лікарські засоби і комунальні послуги.

Автор фото, УНІАН

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Програма єПідтримка з виплати грошей за вакцинацію працює з грудня 2021 року.

Люди, які пройшли повний курс вакцинації і мають додаток "Дія", можуть отримати від держави тисячу гривень та витратити їх на передбачені програмою напрямки.

Ті, хто зробив бустерну дозу, отримають ще 500 гривень.

Так в уряді сподіваються заохотити людей до щеплення.

Програма "єПідтримка" триватиме рік - до 18 грудня 2022 року.

Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн - шляхом безготівкового розрахунку через термінали компаній.

У другому-третьому кварталі 2022 року розпочнеться другий етап програми. Людям запропонують альтернативний офлайн-механізм отримання грошей без додатка "Дія".

"Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі", - пояснили в мінекономіки.

У рамках програми єПідтримки оформили понад 9 млн банківських карток та витратили 2,3 млрд гривень.