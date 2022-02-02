Іспанська El Pais оприлюднила відповідь Заходу Кремлю. Що у ній про Україну?

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Іспанська газета El Pais опублікувала фото документів, які, як стверджує видання, є офіційною відповіддю США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки.

Згідно з паперами, Вашингтон та альянс звинувачують Росію у порушенні "фундаментальних принципів" архітектури міжнародної безпеки.

Водночас вони висловлюють готовність обговорювати відмову від розміщення наступальних ракетних систем та військ в Україні.

Водночас вони висловлюють готовність обговорювати відмову від розміщення наступальних ракетних систем та військ в Україні.

Джерело серед дипломатів підтвердило російській державній агенції "РИА Новости" справжність опублікованих документів. У МЗС Росії заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати їхню справжність.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що у Кремлі бачили публікацію El Pais, але коментувати її не хочуть і до оприлюднення документів не причетні.

"Ми не знаємо [хто надав документи для друку], і, мабуть, не наша справа тут ворожити на кавовій гущі", - сказав Пєсков.

У публікації іспанської газети є посилання на файли у форматі PDF: при натисканні відкриваються фотографії дев'яти роздрукованих на папері сторінок, деякі рядки виділені блакитним кольором.

ВВС ознайомилася з опублікованими документами та обрала ключові пункти з них.

"Росія порушила довіру". Відповідь НАТО

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На чотирьох сторінках відповіді НАТО наголошується, що альянс є оборонним союзом і не становить загрози для Росії, а всі розбіжності необхідно вирішувати "шляхом діалогу та дипломатії, а не загроз чи застосування сили".

Проте, враховуючи "значне, невмотивоване, необґрунтоване і тривале накопичення військ" біля кордону з Україною та Білорусі, НАТО закликає Москву "до негайної деескалації ситуації".

Росія, як стверджується у відповіді, порушила "цінності, принципи та зобов'язання, які вона сама допомагала створювати і які покликані зміцнювати відносини Росії й НАТО".

Альянс зазначає, що готовий до подальших консультацій з Москвою та до відновлення "взаємної присутності НАТО та Росії у Москві та Брюсселі відповідно".

Водночас керівництво блоку має намір і надалі дотримуватися принципу "відкритих дверей" і виступає за те, щоб країни були вільні у виборі заходів безпеки, а також зовнішньої політики.

НАТО закликає Росію відвести війська з України, Грузії та Молдови, а також утримуватись від "агресивної ядерної риторики та небезпечних дій проти союзників (по блоку) та інших країн".

Крім того, Москву просять консультуватися з НАТО щодо ядерної та ракетної програм Росії.

Наприкінці зазначається, що блок НАТО понад 30 років намагався вибудувати партнерство з Росією, і "жоден інший партнер не пропонував подібного відношення".

"Однак Росія порушила довіру, яка лежить в основі нашої співпраці, і кинула виклик фундаментальним принципам глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки", - йдеться у документі.

"Підсилити оборонну позицію". Відповідь США

Влада США у своїй відповіді (що займає чотири сторінки) теж висловлює готовність проводити консультації з Росією на різних майданчиках. При цьому Вашингтон повністю підтримує принцип "відчинених дверей" під час вступу до НАТО.

Як зазначається у документі, Росія розмістила близько 100 тисяч військових біля кордонів з Україною, анексувала Крим і підтримувала сепаратистів Донбасу. Водночас у своїх пропозиціях щодо безпеки "озвучила кілька вимог, які суперечать принципам, запропонованим їй у ранніх документах".

Всі діалоги, як стверджується в обох документах, треба проводити на базі Статуту ООН, Гельсінських угод, Основного акту Росія-НАТО та Паризької хартії.

Влада США готова обговорювати умови взаємної відмови від розміщення ракетних систем та наступальних бойових з'єднань на території України, йдеться у документі.

При цьому Вашингтон стурбований тим, що Москва порушила принципи Будапештського меморандуму, в якому зобов'язалася "поважати незалежність та суверенітет нинішньої території України" та утримуватись від застосування сили проти сусідньої країни, стверджують автори відповіді.

США також вказують на те, що Москва порушила положення Віденського документа 2011 року, проводячи великі військові навчання у міжнародних водах та повітряному просторі без попередніх повідомлень.

Як стверджується в документі, США утримуються від відправлення великих бойових частин до Східної Європи, а загальний обсяг військових сил країни в Європі сьогодні "становить лише чверть від того, що було наприкінці Холодної війни"

"Подальше посилення позиції Росії та подальша агресія проти України змусять США та наших союзників посилити нашу оборонну позицію", - наголошується в паперах.

Наприкінці йдеться, що США також стурбовані розширенням російської програми з виробництва міжконтинентальних ядерних ракет, яка "не передбачена договором СНО-3".

При цьому Вашингтон готовий обговорити механізм, який дозволить Росії переконатися, що на військових базах у Польщі та Румунії немає ракет "Томагавк", якщо Росія запропонує "таку саму відкритість" на двох своїх ракетних базах.

"Нам що, воювати з блоком НАТО?" Що сказав Путін

Напередодні президент Росії Володимир Путін вперше публічно прокоментував відповідь США та НАТО на гарантії безпеки, про які питала Москва.

Путін (як і російське МЗС до цього) сказав, що основні побажання Росії проігнорували.

Автор фото, EPA

"Ми не побачили, що врахували три наші ключові вимоги щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року, коли було підписано Основний акт Росія-НАТО", - сказав він.

Путін, серед іншого, розкритикував принцип "відкритих дверей" під час вступу до альянсу і заявив, що він ніде не закріплений документально.

Вступ України до альянсу, за словами російського президента, може призвести до воєнного конфлікту НАТО та Росії через Крим.

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і розпочинає операцію в Криму, зараз не кажу навіть про Донбас. Уявімо, що Україна - країна НАТО і розпочинає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", - запитав Путін.

У січні Росія провела серію переговорів із країнами Заходу з питань європейської безпеки.

Приводом для переговорів стали опубліковані МЗС Росії наприкінці минулого року проєкти. договорів із США та НАТО щодо гарантій безпеки, на які Москва вимагала письмову відповідь.

Серед іншого, Москва хотіла від НАТО відмови від розширення на схід, не приймати в альянс колишні країни СРСР, у тому числі Україну, відмовитися від будь-якої військової співпраці з ними, а також повернути свої війська на позиції 1997 року, коли до альянсу ще не вступили країни Центральної та Східної Європи.