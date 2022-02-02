США перекидають війська до східної Європи через загрозу біля України

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий на Донбасі

США перекидають дві тисячі військових до східної Європи на фоні напруженості у регіоні і збільшення кількості російських військ поблизу українського кордону.

Президент США Джо Байден відправить близько 2000 військових до Європи цього тижня, повідомляють представники Білого дому.

Війська будуть відправлені з Північної Кароліни до Польщі та Німеччини, а ще 1000, які зараз у Німеччині, поїдуть до Румунії.

З жовтня триває напруження на україно-російському кордоні. Спочатку розвідка західних країн, а згодом і лідери держав заявили про дуже імовірний напад Росії на Україну.

Москва всі заяви про вторгнення заперечує, але розмістила близько 100 000 військових біля кордонів України. Надходить інформація, що Росія продовжує перекидати війська і до Білорусі на нібито спільні навчання, заплановані з 10 по 20 лютого.

Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Росія вторгнеться до України у лютому.

Посольства деяких країн евакуюють своїх співробітників, побоюючись, що назріває конфлікт.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив нещодавно, що жодних достовірних дат початку можливого вторгнення російських військ немає.

У січні Росія провела серію переговорів із країнами Заходу з питань європейської безпеки, остаточні результати яких ще невідомі.

Приводом для переговорів стали опубліковані МЗС Росії наприкінці минулого року проєкти договорів із США та НАТО щодо гарантій безпеки, на які Москва вимагала письмову відповідь.

Москва хотіла від НАТО відмови від розширення на схід, не приймати в альянс колишні країни СРСР, у тому числі Україну, відмовитися від будь-якої військової співпраці з ними, а також повернути свої війська на позиції 1997 року, коли до альянсу ще не вступили країни Центральної та Східної Європи.

США відмовились виконати більшість з цих вимог. Румунія та Польща приєднались до НАТО після 1997 року.