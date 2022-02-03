Хто стане послом США в Україні і що про неї відомо

1 година тому

Автор фото, Pacific Press Getty images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що США запропонували призначити послом в Україні Бріджит Брінк.

Київ вже отримав відповідний запит і у МЗС розпочали процедуру погодження кандидатури пані Брінк.

Раніше ЗМІ США називали прізвище Брінк з посиланням на свої джерела.

Посада посла США в Україні є вакантною вже понад два роки. Це сталося після того, як у 2019 році президент США Дональд Трамп зі скандалом відкликав посла Марі Йованович з посади голови дипмісії у Києві через звинувачення на її адресу від адвоката Трампа Руді Джуліані.

Тоді конгресмени-демократи назвали дострокове звільнення Йованович ганебним і політично мотивованим.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Конгресмени-демократи та деякі американські експерти з пострадянського простору засудили адміністрацію Трампа за дострокове припинення повноважень Марі Йованович

Після цього на посаду посла США в Україні пропонували кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона, але до призначення не дійшло.

З того часу місію в Києві очолювали повірені у справах України.

Призначення посла США в Україні відбувається на фоні загострення ситуації біля україно-російського кордону і загрози вторгнення Росії. Президент США Джо Байден прогнозував, що це може статися вже у лютому.

Наразі США надає Україні значну військову допомогу. Росія ймовірність вторгнення відкидає.

Хто така Бріджит Брінк, яка ймовірно вже скоро очолить американську місію в Україні?

Бріджит Брінк - новий посол США?

Бріджит Ен Брінк вже 25 років працює у дипломатичній службі США. Їй довелося працювати у непростих американських дипмісіях у Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

Вона працює у Держдепі з 1996 року, а її першим закордонним призначенням була робота в американському посольстві у Белграді з 1997 по 1999 роки у розпал війни на Балканах.

Автор фото, sk.usembassy.gov

"Я розпочинала свою кар'єру на Балканах у 1990-х. Досвід, який я отримала там, допоміг мені побачити, як швидко громадський порядок може впасти, і це призводить до війни", - розповідала Брінк в одному з інтерв'ю.

За її словами, досвід роботи в Сербії зміцнив у ній "глибоку та стійку віра у важливість вільної преси, сильного громадянського суспільства та демократичної системи, заснованої на верховенстві права".

Далі була робота пані Брінк у посольстві на Кіпрі та у Тбілісі у часи російсько-грузинської війни.

За президента Барака Обами вона працювала у Раді національної безпеки, де допомагала координувати зовнішню політику США у відносинах з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.

Кілька років вона була заступником директора департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. На цій посаду керувала розробкою та впровадженням політики США щодо Східної Європи.

У цій якості координувала політику щодо України. Також вона очолювала делегації США на міжнародних дискусіях щодо затяжних конфліктів у Грузії та Молдові, йдеться у біографії на сайті держдепу.

Працювала в американській дипломатичній місії в Узбекистані, потім стала заступником голови місії посольства США у Грузії.

У 2019 році президент США Дональд Трамп призначив її послом у Словаччині. Вона активно підтримувала вступ цієї країни до НАТО у 2002−2004 роках.

Брінк також зазначала, що зміцнення трансатлантичних зв'язків було одним із фокусів усієї її кар'єри.

Бріджит Брінк народилася в Мічигані. Вона має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та ступінь бакалавра політології в коледжі Кеньон, Огайо, США.

Бріджит Брінк говорить російською, сербською, грузинською та французькими мовами.

У Держдепі відзначали її лідерські якості, експертизу і знання ситуації у Східній Європі.