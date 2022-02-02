Вчені кажуть, що на Землі є 9 тис. невідомих дерев. Але їх ще треба знайти

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У мангрових лісах Південної Америки є багато невідомих науці видів дерев, кажуть вчені

Вчені встановили, що на Землі існує набагато більше видів дерев, ніж відомо науці.

Судячи з даних останнього дослідження, поряд із зареєстрованими більш ніж 70 тисячами різновидів дерев є ще близько 9 тисяч, які ще треба відкрити.

Найбільш рідкісні види дерев існують у тропічних лісах, але вони швидко зникають через зміну клімату та вирубування лісів.

Дослідження ґрунтується на вивченні даних про десятки мільйонів дерев, що ростуть на понад 100 тис. лісових ділянок у всьому світі.

Щоб зрозуміти, скільки видів дерев ще треба відкрити, вчені використовували статистичні методи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вчені продовжують відкривати все нові та нові види дерев

Керівник наукової групи доктор Пітер Райх з Університету Міннесоти заявив, що результати показують, наскільки крихкою є біологічна різноманітність світових лісів.

"Наші висновки допоможуть дізнатися, в яких регіонах біорізноманіття під найбільшою загрозою, - сказав Райх ВВС. - Це тропіки та субтропіки Південної Америки, Африки, Азії та Океанії. І саме там, за нашими оцінками, є найбільш відомі й невідомі рідкісні види. Ми сподіваємося, що таке розуміння допоможе розставити пріоритети у майбутніх зусиллях щодо збереження цих дерев".

Де їх шукати?

Автори дослідження називають свої висновки першою науково достовірною оцінкою кількості невідомих дерев.

За цими даними, у світі існує на 14% більше видів дерев, ніж вважалося раніше.

Південна Америка - континент із найбільшою кількістю невідомих дерев - на нього припадає близько 43% від 9 тис. нових видів. За нею йдуть:

Євразія (22%)

Африка (16%)

Північна Америка (15%)

Океанія (11%)

Існування різноманітних первинних (або незайманих) лісів дуже важливо для людини та світової економіки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість поки що невивчених дерев знаходиться в тропічних лісах

Переважна більшість таких лісів на Землі перебуває у тропічних країнах, проте там вони опинилися під загрозою з кількох причин:

Вирощування інгредієнтів для їжі, яку споживають на Заході. Серед них - м'ясо, пальмова олія та соя (останні два також використовуються для годування худоби);

Зміна клімату

Пожежі

У дослідженні, результати якого опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, брали участь понад 140 вчених із багатьох країн світу.

Доктор Ядвіндер Малхі з Оксфордського університету каже, що тропічним лісам потрібно приділяти більше уваги, оскільки вони є "світовими скарбницями біорізноманіття", які поглинають значну частину викидів вуглекислого газу і тим самим уповільнюють глобальне потепління.

"Це дослідження показує, що тропічні ліси відрізняються навіть більшою різноманітністю дерев, ніж ми могли собі уявити", - зазначає він.

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