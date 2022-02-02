Вчені кажуть, що на Землі є 9 тис. невідомих дерев. Але їх ще треба знайти
Вчені встановили, що на Землі існує набагато більше видів дерев, ніж відомо науці.
Судячи з даних останнього дослідження, поряд із зареєстрованими більш ніж 70 тисячами різновидів дерев є ще близько 9 тисяч, які ще треба відкрити.
Найбільш рідкісні види дерев існують у тропічних лісах, але вони швидко зникають через зміну клімату та вирубування лісів.
Дослідження ґрунтується на вивченні даних про десятки мільйонів дерев, що ростуть на понад 100 тис. лісових ділянок у всьому світі.
Щоб зрозуміти, скільки видів дерев ще треба відкрити, вчені використовували статистичні методи.
Керівник наукової групи доктор Пітер Райх з Університету Міннесоти заявив, що результати показують, наскільки крихкою є біологічна різноманітність світових лісів.
"Наші висновки допоможуть дізнатися, в яких регіонах біорізноманіття під найбільшою загрозою, - сказав Райх ВВС. - Це тропіки та субтропіки Південної Америки, Африки, Азії та Океанії. І саме там, за нашими оцінками, є найбільш відомі й невідомі рідкісні види. Ми сподіваємося, що таке розуміння допоможе розставити пріоритети у майбутніх зусиллях щодо збереження цих дерев".
Де їх шукати?
Автори дослідження називають свої висновки першою науково достовірною оцінкою кількості невідомих дерев.
За цими даними, у світі існує на 14% більше видів дерев, ніж вважалося раніше.
Південна Америка - континент із найбільшою кількістю невідомих дерев - на нього припадає близько 43% від 9 тис. нових видів. За нею йдуть:
- Євразія (22%)
- Африка (16%)
- Північна Америка (15%)
- Океанія (11%)
Існування різноманітних первинних (або незайманих) лісів дуже важливо для людини та світової економіки.
Переважна більшість таких лісів на Землі перебуває у тропічних країнах, проте там вони опинилися під загрозою з кількох причин:
- Вирощування інгредієнтів для їжі, яку споживають на Заході. Серед них - м'ясо, пальмова олія та соя (останні два також використовуються для годування худоби);
- Зміна клімату
- Пожежі
У дослідженні, результати якого опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, брали участь понад 140 вчених із багатьох країн світу.
Доктор Ядвіндер Малхі з Оксфордського університету каже, що тропічним лісам потрібно приділяти більше уваги, оскільки вони є "світовими скарбницями біорізноманіття", які поглинають значну частину викидів вуглекислого газу і тим самим уповільнюють глобальне потепління.
"Це дослідження показує, що тропічні ліси відрізняються навіть більшою різноманітністю дерев, ніж ми могли собі уявити", - зазначає він.