Байден відправляє війська в Європу, допомога Нідерландів, критика Путіна США. Теленовини ВВС
У випуску 2 лютого:
- Путін незадоволений відповіддю Заходу на вимоги Росії. Іспанська газета - публікує документи. Що йдеться про Україну?
- Київ відвідує прем'єр-міністр Нідерландів - Пропонує допомогу, щоби відбивати кібератаки. І гроші на боротьбу із пандемією. Підсумки першого за 17 років візиту очільника нідерландського уряду.
- Пентагон оголосив про збільшення американського контингенту у Європі. У відповідь на нарощування російських військ біля кордонів України. Скільки американських солдатів переправлять через океан, і до яких саме країн?
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