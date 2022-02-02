Байден відправляє війська в Європу, допомога Нідерландів, критика Путіна США. Теленовини ВВС

У випуску 2 лютого:

  • Путін незадоволений відповіддю Заходу на вимоги Росії. Іспанська газета - публікує документи. Що йдеться про Україну?
  • Київ відвідує прем'єр-міністр Нідерландів - Пропонує допомогу, щоби відбивати кібератаки. І гроші на боротьбу із пандемією. Підсумки першого за 17 років візиту очільника нідерландського уряду.
  • Пентагон оголосив про збільшення американського контингенту у Європі. У відповідь на нарощування російських військ біля кордонів України. Скільки американських солдатів переправлять через океан, і до яких саме країн?

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