Путін призначив Поклонську заступницею Росспівробітництва. Вона мала стати послом у Кабо-Верде

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Президент Росії Володимир Путін звільнив Наталію Поклонську від обов'язків російського посла в Кабо-Верде та призначив її заступницею керівника Росспівробітництва.

Поклонську призначили надзвичайним та уповноваженим послом Росії в Кабо-Верде в жовтні минулого року, але в січні вона заявила, що не збирається вступати на посаду, тому що змінились особисті обставини.

Це підтвердили у російському МЗС, не уточнивши, про які саме обставини йдеться.

Росспівробітництво, де тепер працюватиме Поклонська - це федеральне агентство, яке підпорядковується російському МЗС.

У формальні функції агентства входить спілкування з країнами СНД, співвітчизниками, які проживають за кордоном, підтримка центрів викладання російської мови, збереження місць поховання та пам'ятників, що знаходяться за кордоном та мають історичне значення для Росії.

Служба безпеки України давно мала претензії до Росспівробтництва, а в квітні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти цього агентства.

До призначення послом Поклонська з жовтня 2016 року була депутаткою Держдуми, де працювала заступницею очільника комітету з міжнародних справ.

Російські ЗМІ писали, що Поклонську не хотіли бачити у Держдумі наступного скликання через деякі її заяви на посаді депутатки.

Зокрема, Поклонська виявилась єдиною з провладної партії "Єдина Росія", хто проголосував проти підвищення пенсійного віку, а також привабила до себе багато уваги, коли активно боролась з фільмом Олексія Учителя "Матильда".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поклонській дуже рекомендували зменшити публічну активність

Фільм розповідає про фаворитку імператора Миколи II балерину Матильду Кшесінську. На піку кампанії проти "Матильди" до студії режисера навіть кинули коктейль, що остаточно охолодив відносини Поклонської з Кремлем, керівництвом Думи і силовиками. Їй дуже рекомендували зменшити публічну активність.

Поклонська стала відомою у березні 2014 року, коли її назначили прокурором в Криму, який перед тим анексувала Росія. Доти вона багато працювала в українських органах прокуратури.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальну справу про держзраду. Чиновниця перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії, пояснювали в українському МЗС.