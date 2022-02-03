Померла актриса Моніка Вітті. Її називають королевою італійського кіно

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 1965 рік. Моніка Вітті в Римі

У Італії померла актриса Моніка Вітті. Зірці італійського неореалізму було 90 років.

Про смерть актриси повідомив її чоловік Роберто Руссо. Довгі роки Вітті страждала від хвороби Альцгеймера та не з'являлась на публіці.

Моніка Вітті (справжнє ім'я - Марія Луіза Чечареллі) народилась у Римі в 1931 році.

Вона прославилась у 1960-ті роки після зйомок у Мікеланджело Антоніоні. Чотири його фільми того часу - "Пригода", "Ніч", "Затемнення" і "Червона пустеля" - вважаються революційними.

Всі вони стали дуже популярними, отримавши схвальні оцінки від глядачів та критиків. А Вітті в результаті стала яскравою зіркою італійського кіно, прославившись на весь світ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афіша фільму Мікеланджело Антоніоні "Пригода", 1960 рік

Антоніоні одним із перших у світі зачепив тему публічної самотності. Його ззовні успішні герої ніяк не можуть налагодити стосунки та закриваються в собі. Вони перестають розуміти, що їм треба насправді, а що - тільки рекламний ефект суспільства споживання.

Антоніоні називають найбільш сучасним класиком італійського кіно: фільми, зняті ним понад 60 років тому, не втратити свою актуальність, вони про сьогоднішні проблеми людини.

"Моя робота у фільмі "Пригода" збагатила всі мої відчуття як у творчому, так і в людському плані", - говорила Вітті про зйомки в Антоніоні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадр із фільму Мікеланджело Антоніоні "Ніч", 1961 рік

Фільм "Ніч" є центральним у неофіційній "трилогії відчуження". Як і "Пригода" та "Затемнення", ці стрічки є чорно-білими, і там всюди знімалась Моніка Вітті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Моніка Вітті та Ален Делон у фільмі Антоніоні "Затемнення", 1962 рік

Іноді до цієї групи фільмів відносять і наступний, кольоровий фільм Антоніоні "Червона пустеля".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадр з фільму Антоніоні "Червона пустеля", 1964 рік

За свою кар'єру Вітті отримала п'ять премій "Давид ді Донателло" за найкращу жіночу роль від італійської Академії кінематографії (більше тільки у Софі Лорен).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Моніка Вітті у 1965 році

Наприкінці 1980-х років актриса закінчила зніматись у кіно, але продовжувала працювати на телебаченні та в театрі. У 1995 році Вітті отримала на Венеціанському кінофестивалі "Золотого лева" за свої заслуги перед кінематографом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Моніка Вітті та Мікеланджело Антоніоні у Венеції під час щорічного кінофестивалю, 1962 рік

У відповідь на повідомлення про смерть Вітті міністр культури Італії Даріо Франческіні назвав її "королевою італійського кіно".

За словами прем'єр-міністра країни Маріо Драгі, завдяки актрисі "італійській кінематограф сяяв по всьому світі".

"Маючи гострий розум та неймовірний талант, вона підкорила серця кількох поколінь італійців своїм духом, майстерністю та красою", - додав Драгі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Моніка Вітті та Джек Ніколсон на кінофестивалі у Франції в 1984 році