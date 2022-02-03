Візит Ердогана. В Україні збудують завод байрактарів і навчальний центр пілотів

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Ердоган під час візиту до України в 2020 році

Україну 3 лютого відвідує президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він проведе перемовини із Володимиром Зеленським, сторони мають підписати угоду про вільну торгівлю України з Туреччиною.

Країни також мають оголосити ще кілька домовленостей, серед яких і рамкова угода з Туреччиною щодо співпраці у сфері військових технологій, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зустрінеться з міністром оборони Туреччини, з яким проговорить всі деталі співпраці та підпише угоду. Після цього їхню рамкову угоду має ратифікувати Верховна Рада.

"Один із прикладів наповнення (угоди - Ред.) - будівництво заводу байрактарів, які будуть виготовлятись в Україні, - розповів Резніков сьогодні під час брифінгу. - Створимо також навчальний центр, який буде вчити пілотів управляти дронами різних категорій".

Турецький ударний дрон Bayraktar TB2 прославився після операції "Весняний щит", яку проводила турецька армія в Сирії в лютому 2020 року. Але всесвітню славу ці дрони отримали під час війни у Карабаху, де їх масово і ефективно використовували азербайджанці проти вірменської оборони.

Байрактари можуть діяти як під контролем оператора, так і самостійно, а сам апарат застосовують для розвідки, спостереження або ударів.

Резніков повідомив, що за рішенням турецької компанії-виробника, наступне покоління цих дронів буде використовувати українські двигуни виробництва "Мотор Січ".

"Це будуть українсько-турецькі апарати з точки зору технічного наповнення", - сказав Резніков.

Автор фото, МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ

У жовтні 2021 року Україна мала 12 байрактарів. Тоді українські військові вперше застосували їх на Донбасі для удару по гаубицях Д-30, які обстрілювали українські позиції і від яких загинув український боєць. Росія тоді побачила у цьому шлях до ескалації.

Москва незадоволена тим, що Туреччина постачає Україні ударні дрони. За оцінками військових, вони можуть змінити баланс сил на Донбасі.

Натомість представники України та Туреччини анонсували, що найближчим часом Київ може купити ще кілька десятків дронів.

Туреччина прагне зберігати хороші стосунки з Росією та Україною, і російський президент Володимир Путін закликав Анкару переосмислити свою політику щодо України.

Але Туреччина є членом НАТО, не визнає Крим російським та підтримує кримських татар.

Після візиту до Києва турецький президент Ердоган зустрінеться з Путіним в Анкарі.