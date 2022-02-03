Масштабний збій Київстар. Українці не могли подзвонити

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Київстар

У компанії "Київстар" трапився масштабний збій. Щонайменше годину українці не могли робити дзвінки - оператор повідомляв, що у них нібито недостатньо грошей на рахунку.

Люди масово скаржились про це у соцмережах. Пізніше у компанії підтвердили проблему та повідомили, що виплатять компенсації постраждалим абонентам.

Автор фото, Facbeook Roman Gershtun

"Мій Київстар - не працює. Додзвонитися на 466 - нереально, - пише користувач Роман Герцун у своєму фейсбуці. - Дійшло до того що сьогодні не міг подзвонити з Київстару на Київстар при балансі 60 гривень".

"До оператора додзвонитись, самі знаєте, місія нездійсненна, - пише Ірина Белякова. - Пробувала: автомат говорить, що ми не можемо ідентифікувати ваш номер".

Автор фото, Facebook Ірина Белякова

На фоні новин про загрозу нападу Росії деякі користувачі вже почали щось підозрювати.

Автор фото, Facebook Borys Penchuk

"А що відбувається зі зв'язком? - написав Борис Пенчук у фейсбуці. - Підготовка населення до можливих надзвичайних подій, чи провокації російського власника Київстару?"

Пізніше компанія "Київстар" підтвердила складнощі при дзвінках на інші номери в мережі Київстар та 466, вона вибачилась перед користувачами.

"Ми доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці компанії у фейсбуці, хоча там не пояснили, що стало причиною збою.

"Київстар" інформує, що з 10.30 години сервіс дзвінків на інші номери мережі знову працює.

"Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - повідомили також у компанії та додали, що на всі питання відповідатимуть в особистих повідомленнях спільноти "Київстар" в соцмережах почергово.

Навесні 2021 року технічний збій уже траплявся в "Київстарі". З перебоями працював домашній інтернет, а деяким користувачам прийшло сповіщення про блокування номеру та зняття позапланової місячної абонплати.