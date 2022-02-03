Масштабний збій Київстар. Українці не могли подзвонити
У компанії "Київстар" трапився масштабний збій. Щонайменше годину українці не могли робити дзвінки - оператор повідомляв, що у них нібито недостатньо грошей на рахунку.
Люди масово скаржились про це у соцмережах. Пізніше у компанії підтвердили проблему та повідомили, що виплатять компенсації постраждалим абонентам.
"Мій Київстар - не працює. Додзвонитися на 466 - нереально, - пише користувач Роман Герцун у своєму фейсбуці. - Дійшло до того що сьогодні не міг подзвонити з Київстару на Київстар при балансі 60 гривень".
"До оператора додзвонитись, самі знаєте, місія нездійсненна, - пише Ірина Белякова. - Пробувала: автомат говорить, що ми не можемо ідентифікувати ваш номер".
На фоні новин про загрозу нападу Росії деякі користувачі вже почали щось підозрювати.
"А що відбувається зі зв'язком? - написав Борис Пенчук у фейсбуці. - Підготовка населення до можливих надзвичайних подій, чи провокації російського власника Київстару?"
Пізніше компанія "Київстар" підтвердила складнощі при дзвінках на інші номери в мережі Київстар та 466, вона вибачилась перед користувачами.
"Ми доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці компанії у фейсбуці, хоча там не пояснили, що стало причиною збою.
"Київстар" інформує, що з 10.30 години сервіс дзвінків на інші номери мережі знову працює.
"Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично", - повідомили також у компанії та додали, що на всі питання відповідатимуть в особистих повідомленнях спільноти "Київстар" в соцмережах почергово.
Навесні 2021 року технічний збій уже траплявся в "Київстарі". З перебоями працював домашній інтернет, а деяким користувачам прийшло сповіщення про блокування номеру та зняття позапланової місячної абонплати.