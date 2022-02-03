Делікатний баланс Ердогана. Чому на нього чекає нелегка місія в Києві

1 година тому

Автор фото, Twitter T.C. Cumhurbaşkanlığı Підпис до фото, Зустріч в аеропорту в Україні

У день візиту президента Туреччини в Україну, що відбувається на тлі протистояння Заходу та Росії, газета Guardian пише про спроби цього стратегічного партнера Києва зберегти "делікатний баланс у підтримці України та збереженні відносин з Москвою".

Британська газета розповідає, що Реджеп Таїп Ердоган прилетить до Києва, щоб вкотре запропонувати себе в ролі посередника між Україною та президентом Росії Володимиром Путіним, що стане ще однією спробою країни-члена НАТО відвернути загрозу війни на європейському континенті.

"Він приєднається до групи закордонних лідерів, які підтримують президента України Володимира Зеленського, і, як очікується, підпише угоду про вільну торгівлю", - пише газета.

Але завдання, яке ставить перед собою турецький лідер, видається складним: Ердогану доведеться продемонструвати "сильну дипломатичну підтримку України, не завдаючи шкоди своїм складним довгостроковим відносинам з Москвою".

Видання звертає увагу, що попри почасти нелегкі відносини з США та іншими країнами НАТО, радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван та головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін 2 лютого заявили про свої спільні зобов'язання й надалі "стримувати агресію Росії проти України".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ердоган та Путін у Москві, 2020 рік

Guardian нагадує, що Росія не сприйняла попередні пропозиції Ердогана бути посередником у перемовинах Росії і України. "Схоже, Путін вважає, що найкращий спосіб вирішити український конфлікт - це прямі двосторонні переговори з Білим домом без залучення будь-якої третьої сторони", - констатує газета.

Британська газета також відзначає невдоволення Москви, коли торік Туреччина продала свої безпілотники Bayraktar українській армії.

"Продаж призвів до офіційної скарги російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на те, що Туреччина підживлює мілітаристські тенденції", - пояснює Guardian.

Подейкують, що саме ці безпілотники стали визначальним фактором у перемозі Азербайджану в війні з Вірменією наприкінці 2020 року.

Експерт Ілля Кува з Українського інституту майбутнього розповів газеті, що турецькі дрони "мають досить великий психологічний та політичний вплив на українську громадську думку, оскільки Туреччина розглядається як країна, яка постачає сучасну і досить хорошу зброю".

Намагаючись заспокоїти Москву перед візитом Ердогана до Києва, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара виконуватиме Конвенцію Монтре 1936 року - договору, який суворо обмежує доступ сил НАТО до Чорного моря через Босфор.

Автор фото, МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ Підпис до фото, Росії не подобається, що Туреччина доставляє Україні ударні дрони

Газета зазначає, що під час війни Росії проти Грузії у 2008 році Туреччина відмовилася впустити військові кораблі США в Чорне море в рамках американських дій зі стримування Росії.

І саме таке балансування Туреччини між двома таборами змусить НАТО ретельно стежити за візитом Ердогана в Україну, веде далі Guardian.

"Турбулентні відносини Туреччини з Москвою в Лівії та Сирії показують, що ці дві країни часто перебувають у конфлікті, але не прагнуть до розриву відносин, не кажучи вже про те, щоб перевести їх у стан прямих воєнних дій", - пише газета.

Видання нагадує, що Туреччина підтримує кримськотатарську громаду в окупованому Росією українському Криму, але не приєдналася до санкцій проти Росії після вторгнення в 2014 році.

Проте 17 січня Ердоган заявив, що Росія узурпувала Крим і що "далі нікуди йти з ментальністю окупації".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС