У Роттердамі розберуть старовинний міст, щоб пропустити яхту мільярдера

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Міст, збудований у 1878 році, дуже пошкодили під час бомбардувань у 1940 році. Його відновили до первісного стану лише у 2017-му

Влада Роттердама дозволила частково розібрати історичний міст Конінгсхевен, щоб річкою змогла пройти нова яхта засновника Amazon Джеффа Безоса.

Розкішну яхту для найбагатшої людини світу будує голландська фірма Oceanco.

Готове судно не зможе пройти під мостом, оскільки надто високе. Його висота у судноплавній частині становить 40 метрів, а довжина - 127 метрів.

Представник мера Роттердама підтвердив журналістам план розібрати міст, але завірив, що Безос відшкодує витрати на ці роботи.

У ЗМІ з'явилися повідомлення, що середню частину мосту тимчасово демонтують, щоб відкрити шляд до моря для 40-метрової яхти. І це викликало невдоволення, оскільки міст має довгу історію і є національною пам'яткою. А після реставрації у 2017 році міська влада обіцяла більше його не розбирати.

"Це єдиний шлях до моря", - пояснив представник мера рішення влади. А сам міський голова каже, що міст відновлять до його нинішнього вигляду, повідомляє AFP.

Його підтримав керівник муніципалітету Роттердама з питань мостів Марсель Вальравенс. На його думку, було б недоцільно завершувати будівництво яхти в іншому місці.

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"З точки зору економіки та збереження робочих місць, цей проєкт є дуже важливим для міста", - розповів посадовець сайту Rijnmond і послався на репутацію Роттердама як "морської столиці Європи".

"Суднобудування й діяльність у цьому секторі є важливою опорою муніципалітету", - додав він.

Вальравенс заявив місцевій газеті, що проєкт, найімовірніше, реалізують влітку, і влада сподівається, що секцію демонтують і повернуть на місце протягом кількох тижнів.

При цьому голова місцевого історичного товариства Тон Весселінк виступив проти демонтажу. "Робочі місця важливі, але є межі того, що можна і потрібно робити з нашою промисловою спадщиною", - заявив він у коментарі Dutch News.

Про те, що Oceanco будує розкішну яхту, стало відомо минулого року. Компанія, як і раніше, не називає імена своїх клієнтів, але біографія Безоса, яку Bloomberg оприлюднив у 2021 році, схоже, підтверджує чутки про те, що власником буде саме він.

За даними Boat International, судно, відоме як Y721, стане найбільшим вітрильником у своїй лінійці.

Ходять чутки, що додатково до нього збудують допоміжну яхту з вертолітним майданчиком.

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За оцінками Forbes, статки засновника Amazon перевищують 175 мільярдів доларів.

Джефф Безос є гігантом електронної торгівлі, він також є власником газети Washington Post та космічної компанії Blue Origin.