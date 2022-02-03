Хворі на ковід заражають інших швидше, ніж раніше вважалось

28 хвилин(и) тому

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Перше у світі дослідження, у якому добровольці були навмисне заражені ковідом, показало, що симптоми починають з'являтись всього через два дні. Це набагато швидше, ніж очікувалось, при цьому хворі стають джерелами інфекції та заражають оточення.

Раніше вчені оцінювали інкубаційний період коронавірусу в п'ять днів.

Фінансоване урядом Великої Британії дослідження показало, що рівні вірусу Sars-Cov-2 в носі та горлі досягають піку через п'ять днів, хоча учасники залишались заразними в середньому протягом дев'яти днів та максимум 12 днів після зараження.

Дослідники заявили, що їхні результати підтверджують рекомендації про те, що люди повинні бути на карантині протягом 10 днів після появи перших симптомів чи позитивного тесту на ковід.

Дослідження відбувалось у спецвідділенні лікарні Royal Free Hospital у Лондоні.

Вісімнадцять із 34 добровольців у віці від 18 до 29 років заразились після введення низької дози вихідного штаму Sars-Cov-2 через краплі в ніс. Ні в кого не було серйозних симптомів, хоча 13 людей тимчасово втратили нюх. Лише один учасник експерименту не відчував запахів і через шість місяців.

"Наше дослідження розкриває деякі дуже цікаві клінічні дані, особливо щодо короткого інкубаційного періоду вірусу та надзвичайно високого виділення вірусу з носа", - сказав керівник дослідницької групи Крістофер Чіу, професор із Імперського коледжу Лондона.

Високі рівні вірусної інфекції з'являлись спочатку в горлі та потім відразу ж у носі, досягаючи піку через п'ять днів. Доти основним джерелом зараження була слизова оболонка носоглотки.

Вчені заявили, що результати підкреслюють важливість правильного носіння масок - так, щоб вони закривали не лише рот, а й ніс. Дослідження також показало високу ефективність експрес-тестів на ковід, які, за словами професора Чіу, добре корелюють з наявністю вірусу.

Автор фото, Getty Images

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"Попри те, що в перший день чи два вони можуть бути менш точними, та якщо використовувати їх правильно та часто, а також негайно вживати заходів у разі позитивного результату, це дуже допоможе в боротьбі з поширенням вірусу", - сказав він.

Його колега з Імперського коледжу професор Венді Барклай вважає, що в часи, коли масових тестів не проводили, самоізоляція на 10 днів була правильною практикою.

Але результати нового дослідження дозволяють скоротити термін карантину до п'яти днів - якщо протягом двох наступних днів тести на ковід виявляться негативними.

Спочатку за це дослідження взялись, щоб допомогти протестувати експериментальні вакцини, ще до того, як Pfizer та BioNTech наприкінці 2020 року оголосили про розробку ефективної вакцини.

Заступник головного санітарного лікаря Англії Джонатан Ван-Тім вважає, що дослідження надало лікарям більше ключових даних про вірус.

На його думку, подальші експерименти за участі людей можуть використовуватись для прискорення розробки інших вакцини проти ковіду та протиковідних препаратів.

Ендрю Кетчпол, головний науковий співробітник компанії hVivo, що брала участь у дослідженні, заявив, що хоч вчені зосередились на вихідному штамі Sars-Cov-2, а його наступники були більш заразними, за захист від вірусу відповідають одні й ті ж фактори.

Іншими словами, результати залишаються цінними і для інших штамів - Дельти та Омікрона.