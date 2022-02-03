Роботи, капсули для сну і щоденники здоров'я. Чим здивує Олімпіада-2022

47 хвилин(и) тому

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У п'ятницю, 4 лютого, у Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри. Вони пройдуть у непростих умовах: через пандемію ковіду деякі спортсмени вилетіли з ігор ще до їхнього початку, пише кореспондентка ВВС Єлизавета Фохт.

Олімпіада в Китаї відбувається не просто в умовах пандемії - з початку грудня по всьому світу поширюється новий штам Омікрон, який виявився більш заразним за попередні.

Китай і до поширення Омікрону відрізнявся особливо жорсткими антиковідними правилами - під час спалахів ковіду досі закривають цілі міста, а контакти хворих відстежують у спеціальних додатках.

Роботи з дезінфектором та постійні тести

Підпис до фото, Так виглядають капсули для сну в олімпійській "бульбашці"

Щоб мінімізувати ризики, які неминуче виникають через прибуття в крану тисяч спортсменів і членів делегацій, у країні розробили так звану систему "бульбашки".

Це означає, що всі ті, хто прибув на Олімпіаду, можуть пересуватись лише в межах "замкнутого кола", куди входять аеропорти, місця проведення змагань і тренувань, а також олімпійські селища.

Щоб мінімізувати контакти між людьми всередині олімпійської "бульбашки", у Китаї створили кілька нових інструментів. Наприклад, там можна зустріти роботів на кухні та барі, які готують та подають їжу та напої з меню.

У місцях спільного користування постійно присутні прибиральники, повсюди їздять роботи, на кшталт роботів-пилососів, які розпилюють дезінфектор.

У капсулах для сну, розкиданих по майданчиках, команди волонтерів прибирають кабінку після того, як хтось приляже там задрімати, розповідали кореспонденти ВВС на місцях.

Учасники ігор мають бути вакциновані, але це правило не поширюється на неповнолітніх спортсменів чи тих, у кого є протипоказання. Невакцинованим без медичних причин потрібно було приїхати в Китай за 21 день до початку змагань.

Перед від'їздом на Олімпіаду спортсмени мали здати негативні тести на ковід. Ще два негативні тести з різницею у 24 години необхідно здати по прибутті в Китай. А потім, уже перебуваючи на олімпійських об'єктах, доведеться здавати тести ще раз і ще раз, кожен день.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На кухні людей обслуговують і волонтери, і роботи, ось як цей рожевий

Для в'їзду в країну потрібен "зелений" QR-код у спеціальному додатку, створеному спеціально для ігор. Перш ніж отримати цей код, протягом двох тижнів треба заповнювати "щоденник здоров'я".

Ті, хто здали позитивні тести після прибуття у Китай, поїдуть у спеціальні готелі-ізолятори. А людей з симптомами госпіталізують. Ізолятор можна буде покидати лише людям без симптомів і з двома негативними тестами. До кінця ігор за тими, хто перехворів, наглядатимуть. Вони щодня двічі на день мірятимуть температуру, здаватимуть по два ПЛР-тести та зберігатимуть дистанцію.

Ті, хто контактував із хворими, будуть на карантині в одномісному номері, теж постійно здаватимуть тести протягом тижня, та муситимуть весь час носити маску та їсти наодинці.

Вболівальників-іноземців на ігри не пустять, у вільному продажі квитків немає - їх розділять серед певних груп людей, наприклад, представників спонсорів Олімпіади.

Спортсмени масово хворіють, і це змінює правила гри

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один із майданчиків для лижників

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Попри такі жорсткі заходи, кількість хворих ковідом у Китаї зростає. У Пекіні їхня кількість досягла максимуму за останні 18 місяців. Через позитивні тести право на участь в Олімпіаді втратили вже кілька відомих спортсменів.

Спалах ковіду трапився і в норвезькій збірній з катання на лижах. Спочатку вірус виявили у тренера, а потім у двох спортсменок - Хейді Венг та Анни К'єрсті Кальво. Остання вже точно не поїде на Ігри, а Венг можливо і відновиться.

Через спалах з міркувань безпеки команду покинув Йоханнес Клебо, найбільша зірка Норвегії.

Зірка американського бобслею, трикратна олімпійська призерка Елана Тейлор теж отримала позитивний тест після прильоту в Пекін. Вона сподівається, що все ж візьме участь в іграх.

Турнір з хокею, одна з головних подій Олімпіади, пройде без гравців північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ). Спортсмени там теж масово хворіють.

Пандемія вже серйозно вплинула на хокей - наприклад, молодіжний чемпіонат світу 2022 року просто не змогли дограти через спалахи одразу в кількох командах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спортсмени тренуються у Пекіні

А тепер і турнір пройде за незвичними правилами: щоб команду допустили до матчів у Пекіні, в її стартовому складі має бути мінімум 17 хокеїстів. На один матч допускається виняток у 15 гравців.

Якщо збірна не матиме достатньої кількості здорових гравців, їй зарахують поразку. А далі події залежатимуть від стадії турніру. Наприклад, якщо одна з команд не зможе вийти у чверть фіналу, її замінить краща за показниками збірна з тих, як вилетіли.

Може бути і так, що команда програє в півфіналі, але все ж змагатиметься за олімпійське золото.

На цій Олімпіаді буде багато політики

Ігри в Пекіні пройдуть в умовах дипломатичного бойкоту. Його оголосили країни, які непокояться через порушення прав уйгурів у провінції Сіньцзян.

За оцінками управління верховного комісара ООН з прав людини, в так званих "виправних таборах" можуть протизаконно утримувати до мільйона представників цієї нацменшини, яка переважно сповідує іслам.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато країн бойкотують Олімпіаду через "виправні табори" в країні

Колишні в'язні цих таборів розповідають про тортури та систематичні зґвалтування.

Китай заперечує утиски уйгурів. Влада каже - табори створили, щоб викорінити ісламістський екстремізм. Наприклад, влада вважає сепаратистський уйгурський рух відповідальним за напади на пішоходів та пасажирів громадського транспорту в країні в 2013-2014 роках.

Захід вважає ситуацію в Сіньцзяні геноцидом. США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді. Це означає, що американські спортсмени змагатимуться, але чиновники та дипломати на ігри не приїдуть. ФБР попросило спортсменів не брати в Китай свої телефони, щоб уникнути кіберзагроз.

У Китаї рішення США бойкотувати ігри назвали "політичною маніпуляцією" і закликали Вашингтон "припинити політизувати спорт".

До бойкоту приєднались Австралія, Велика Британія, Канада та Надія. Нідерланди теж не відправлять на Олімпіаду офіційну делегацію - не через уйгурів, а через ковідні обмеження.

Німеччина так і не визначилась, чи приєднається до бунту, а ось французька влада від такого кроку відмовилась. У Росії бойкот розкритикували. Попри пандемію, російський президент Володимир Путін навіть збирається приїхати в Пекін, щоб особисто побувати на церемонії відкриття ігор.

Другий політичний аспект цієї Олімпіади пов'язаний з напругою на кордоні Росії та України. Як стверджувало агентство Bloomberg, голова КНР Сі Цзіньпін особисто просив Путіна не починати військові дії під час Олімпіади.

Хоча у посольстві Китаю в Росії цю публікацію і назвали "фейком".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Торік це фото призвело до скандалу

Українська влада напередодні ігор зобов'язала членів збірної не давати інтерв'ю російською мовою і не фотографуватись зі спортсменами з Росії.

На літніх іграх торік легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила фото з росіянкою Марією Ласіцкене, і це призвело до скандалу.